Ein alkoholisierter 17-Jähriger ohne Führerschein ist am Stefanitag in seinem Heimatbezirk Gmünd mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw in einer Rechtskurve von der eisglatten Fahrbahn abgekommen. Der Wagen landete in Heidenreichstein im Straßengraben. Der Lenker und ein 18-Jähriger am Beifahrersitz wurden verletzt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 5.00 Uhr auf der L61. Der Jugendliche und sein Beifahrer, der ebenfalls aus dem Bezirk Gmünd stammt, wurden in das Landesklinikum Waidhofen an der Thaya transportiert.