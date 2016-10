Entgegen dem Niederösterreich-Trend liegt die Arbeitslosigkeit im Bezirk Gmünd unter dem Vorjahres niveau. Wie im August konnte die Arbeitslosigkeit leicht reduziert werden, zeigen die aktuellen Arbeitsmarktzahlen Ende September. Außerdem hat der Stellenmarkt in den letzten Monaten stark an Dynamik zugenommen. „Die Unternehmen im Bezirk haben in letzter Zeit deutlich mehr offene Stellen gemeldet, was auf eine sich günstig entwickelnde Wirtschaftslage schließen lässt“, so Gerhard Ableidinger vom AMS Gmünd.

Ende September waren beim Arbeitsmarktservice Gmünd insgesamt 1.363 Personen arbeitslos vorgemerkt, um 93 (oder 6,4 Prozent) weniger als im Vormonat und um 46 (oder 3,3 Prozent) weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Die in diesem Indikator nicht enthaltene Zahl der Arbeitslosen in Schulungen des AMS ist um 49 (oder 25,7 Prozent) auf insgesamt 240 gestiegen. Somit waren Ende September in Summe 1.603 Personen beim AMS Gmünd vorgemerkt. Besonders betroffen sind weiterhin Ältere, gering Qualifizierte und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Die Jugendarbeitslosigkeit konnte innerhalb eines Jahres um 14,2 Prozent reduziert werden.

38 Prozent schon länger als ein Jahr arbeitslos

Mit Ende September waren 73 offene Stellen (davon 44 sofort verfügbar) beim AMS Gmünd gemeldet, im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 15 Stellen (oder 25,9 Prozent). Die meisten offenen Stellen gibt es im Fremdenverkehr (17), in den Metall- und Elektroberufen (16), in den Gesundheitsberufen (12) sowie im Handel und in den Büroberufen (jeweils 10).

Im abgelaufenen Monat wurden 68 Stellen vom AMS Gmünd geworben und gleichzeitig 107 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt.

„Das Hauptproblem ist derzeit nicht die Zunahme, sondern die Verfestigung von Arbeitslosigkeit“, weist AMS-Geschäftsstellenleiter Gerhard Ableidinger auf den zunehmenden Ausgrenzungsprozess hin. Zwar haben im Jahr 2016 bisher 3.435 Personen ihre Arbeitslosigkeit beendet, knapp 50 Prozent erfreulicherweise innerhalb von drei Monaten. Rund 38 Prozent sind jedoch bereits länger als ein Jahr auf Jobsuche, 49 Prozent davon sind der Generation 50+ zuzurechnen.

„In absoluten Zahlen stieg die Arbeitslosigkeit am stärksten in den Bau- (+11 oder 12,8 Prozent) sowie Gesundheitsberufen (+6 oder 10,9 Prozent)“, berichtet Ableidinger. Ein erwähnenswerter Rückgang war in den Metall/Elektro- (-19 oder -14,5 Prozent) sowie Büroberufen (-18 oder -12,3 Prozent) zu verzeichnen.

Zum Arbeitsmarkt

Arbeitslose Ende September 2016 (in Klammer: Vergleich 09/2015)

Insgesamt 1.363 (-46)

Frauen 674 (-22)

Männer 689 (-24)

unter 25 Jahre 169 (-28)

über 50 Jahre 506 (+36)

länger als 6 Monate 767 (+44)

länger als 12 Monate 519 (+94)

neu arbeitslos 212 (+9)

nicht mehr arbeitslos 331 (+1)

offene Stellen 73 (+15)

davon sofort verfügbar 44 (+14)