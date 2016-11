Als einer von nur fünf Bezirken lieferte der Bezirk Gmünd bei den Arbeitslosenzahlen im Oktober 2016 entgegen dem Landestrend eine positive Entwicklung. Ähnlich wie in den Vormonaten ist ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit zu beobachten.

Insgesamt waren Ende Oktober im Bezirk 1.416 Personen beim AMS arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 1,4 Prozent (20 Personen) weniger als im Oktober 2015. Auch bei der Jugendarbeitslosigkeit konnte der Bezirk im Oktober die positive Entwicklung aufrecht erhalten. Bei den unter 25-Jährigen ging die Zahl der Betroffenen um 8 Prozent von 187 auf 172 zurück.

Nicht profitieren vom positiven Trend konnten allerdings die Problemgruppen. Bei der Gruppe der „Golden Ager“ über 50 stieg die Arbeitslosigkeit um 7,9 Prozent, bereits 517 arbeitslose Personen gehören dieser Altersgruppe an. Auch bei den Langzeitarbeitslosen ist eine Verfestigung des Problems zu bemerken. Ende Oktober waren 517 Personen bereits länger als ein Jahr arbeitslos. Diese Gruppe wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 48 Personen (+10,2 Prozent).

Gering Qualifizierte sind verstärkt betroffen

„Auch Personen mit geringen Qualifikationen sind verstärkt von Arbeitslosigkeit betroffen“, meint Gerhard Ableidinger, AMS-Geschäftsstellenleiter in Gmünd. Fast die Hälfte aller arbeitslos vorgemerkten Personen (47,9 Prozent, bei Frauen sogar 50,9 Prozent) verfügt maximal über einen Pflichtschulabschluss. 35,2 Prozent der Betroffenen haben einen Lehrabschluss, 8 Prozent eine mittlere Ausbildung, 7 Prozent haben Matura und 1,9 Prozent haben eine akademische Ausbildung.

„Diese Zahlen zeigen deutlich: Je niedriger das Ausbildungsniveau, desto größer ist die Gefahr, arbeitslos zu werden“, so Ableidinger. Dies sei auch Auftrag an das AMS, seine Aus- und Weiterbildungsangebote an der Nachfrage der Wirtschaft nach bestimmten Arbeitskräften, aber auch an den Neigungen der Betroffenen, zu orientieren.