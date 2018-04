Überschaubar war sie, die Delegation an politischen Vertretern des Waldviertels, als am 20. April in Čihadlo bei Lodhé ov die relativ fortgeschrittenen Pläne zur Errichtung eines Atommüll-Endlagers präsentiert wurden. 30 Kilometer von der Bezirksgrenze Gmünds entfernt hielten für den Bezirk eine Heidenreichsteiner Delegation um SPÖ-Stadtchef Gerhard Kirchmaier sowie Gmünds Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG) die Fahnen hoch, der Bezirk Waidhofen glänzte komplett durch Abwesenheit. Sogar das weniger betroffene Mühlviertel war stärker vertreten.

Dabei hätte es, wie Hauer beteuert, nahe der 22.000-Einwohner-Stadt Jindřichův Hradec (Neuhaus) Deftiges zu hören gegeben. Hauer selbst kehrte angesichts der Dimension des Projektes, für das Kosten in der Höhe von einer halben Milliarde Euro kolportiert werden, irritiert aus Tschechien zurück: „Da geht es um wesentlich mehr als um ein Lager!“ Das Endlager für hoch radioaktiven Atommüll solle in 500 Meter Tiefe gegraben werden. Darüber sei jedoch ein stattliches 35-ha-Areal zur Bearbeitung des Mülls geplant, eine bereits veröffentlichte Skizze des Bereiches umfasst einige Dutzend großvolumige Bauten bis zum eigenen Bahnanschluss.

35-ha-Areal mit etlichen Bauwerken und Zuglinie

Nicht nur in Südböhmen habe der Widerstand bereits nachgelassen, mahnt Hauer, aber: „Jetzt geht es laut Aussagen betroffener Bürgermeister endgültig in die Entscheidungs-Phase.“

Noch heuer sollen, wie auch Renate Brandner-Weiß (Energieagentur der Regionen) sagt, die neun derzeit in Frage kommenden Standorte in nicht allzu großer Entfernung zueinander auf vier eingegrenzt werden, 2019 sollen zwei weitere potenzielle Standorte wegfallen. „Dazu läuft im Hintergrund die Debatte über eine Erweiterung des AKW Dukovany.“

Ein Endlager in direkter Nähe würde, wie Hubert Hauer fürchtet, auch das angrenzende Waldviertel massiv abwerten. Er hofft auf eine Informations-Kampagne und „vehemente Interventionen“ von dem für Umweltthemen zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Auf regionaler Ebene will er das Thema rasch mit den Gemeindeführungen von eské Velenice oder der Kur-stadt Třeboň diskutieren. Weil, so Hubert Hauer: „Wenn da oben etwas passiert, dann ist auch unsere Gegend erledigt.“