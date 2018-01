Kurz nach 15 Uhr war der Fahrer eines Pkw mit Zwettler Kennzeichen im Bereich zwischen Langschwarza (Gemeinde Schrems) und Europäischer Wasserscheide in Fahrtrichtung Wien aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Er krachte frontal in einen entgegenkommenden Lkw aus dem Bezirk Waidhofen/Thaya. Die beiden Pkw-Insassen – die Polizei ist derzeit (19 Uhr) noch mit der Feststellung der Identität beschäftigt – kamen in dem völlig demolierten Fahrzeug an Ort und Stelle ums Leben. Der geschockte Lkw-Fahrer musste vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes Gmünd betreut werden.

Die B2 war bis in die frühen Abendstunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die mit 38 Mann und sechs Fahrzeugen ausgerückten Feuerwehren Langschwarza, Schrems und Kottinghörmanns waren mit den Bergungs- und Räumungsarbeiten beschäftigt.