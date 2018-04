Dämpfer im Doppelpack für die Bemühungen um eine hochwertige technische Ausbildung im Bezirk Gmünd: Die im oberen Waldviertel unter anderem mit Fertighaus-Größen wie Elk und Hartl Haus „mangels Schülerpotenzials“ als unrealisierbar abgestempelte Holzbau-HTL kommt ab Herbst als neuer Schwerpunkt am Rand des Waldviertels in Krems, zugleich zeichnet sich der als Ersatz anvisierte Lehrgang für „konstruktiven Holzbau und Hybridbau“ in Heidenreichstein trotz hoher Gebühren nur in reduzierter Form ab.

„Ich hoffe, dass zumindest das zustande kommt“, sagt SPÖ- Bürgermeister Gerhard Kirchmaier. Er hatte sich mehr erhofft. Die Stadt Heidenreichstein hatte sich die 2013 gestarteten Bemühungen um einen HTL-, Kolleg- oder FH-Standort für Holzbau im Zuge der Schaffung eines Bildungscampus einiges Geld kosten lassen.

20 europaweit an Hochschulen anerkannte ECTS-Punkte seien für die Block-Veranstaltung zu haben. Ein vollwertiger Lehrgang mit 30 Punkten wäre das Ziel gewesen, wie auch der einst ins Boot geholte (mittlerweile aus dem Projekt ausgeschiedene) Unternehmensberater Siegfried Wirth sagt: „Damit die Sache Substanz bekommt.“ Die Enttäuschung über das Ergebnis kann auch er nicht verbergen.

„Das Waldviertel ist Haupt-Einzugsgebiet für Krems, man sollte HTLs in größeren Regionen denken. Der Ausbau der Verkehrs-Verbindung zu den Schulen wäre aber wichtig.“ Landesschulrat Wilhelm König

Um 30 Punkte zu erlangen, bedarf es nun der Kombination mit einem Seminar etwa an der Donau-Uni Krems. Für ein Zustandekommen seien aber zumindest 16 Teilnehmer nötig, bei Gebühren von fast 5.000 Euro. „Etwas Bauchweh“ hat daher auch Initiator Andreas Talkner. Er spricht aber von Förder-Möglichkeiten, bewertet die Angelegenheit insgesamt eher positiv: „Wir haben jetzt ein gutes Weiterbildungs-Angebot für Werkmeister, Meister oder Poliere. Man kann es auch für die Berufsreifeprüfung, für ein Bachelor- oder Masterstudium anrechnen lassen.“ Die Punktezahl sei da freilich ein Nachteil.

„Wirklich enttäuscht“ vom aktuellen Stand ist SPÖ-Nationalrats-Abgeordneter Konrad Antoni. 2012 hatte er im Landtag einen Resolutionsantrag für eine HTL in Gmünd eingebracht, heraus kam dabei ein einstimmiger Beschluss für eine zusätzliche HTL im Waldviertel.

Antoni: „Ziel war immer ein Leuchtturm-Projekt“

Die Vision sei bei uns geboren, diskutiert und entwickelt worden, sagt Antoni: „Ziel war immer das Leuchtturm-Projekt einer effektiven HTL.“ Das Bildungs-Thema sei nun auf Landes- und Bundesebene in ÖVP-Hand, dort sei immer von einer Stärkung des ländlichen Raums die Rede. „Das ist die Wurst vor der Nase. Wenn‘s ums Zubeißen geht, dann ist sie weg“, ärgert er sich: „Der Holzbau wär‘s gewesen. Das Projekt war gut vorbereitet und hatte starke Argumente, die Wirtschaft war intensiv eingebunden – profitieren wird davon aber eine andere Region.“

Nicht sehr glücklich ist auch die Landtags-Abgeordnete Margit Göll (ÖVP). „Das ist nicht die Form, die wir uns wünschen würden. Das Holzbau-Thema wäre auch als HTL für das obere Waldviertel, nicht für Krems, Tulln oder St. Pölten stimmig – wir haben die Betriebe dafür“, sagt Göll. Hier seien die Jobs und der Rohstoff vorhanden, aus diesen Ressourcen mehr rauszuholen schaffe zusätzliche Wertschöpfung vor Ort.

Stadtchef Kirchmaier denkt im Nachhinein, dass in Heidenreichstein die Bemühungen um eine HTL vielleicht zu früh aufgegeben wurden: „Umliegende HTLs schlugen Alarm, sie hatten selbst zuwenig Leute. Aber Holzbau wäre keine Konkurrenz zu anderen HTL-Angeboten gewesen, in den Betrieben ist der Bedarf gegeben.“ Berater Wirth erklärt, warum er von Bemühungen um eine HTL abgeraten hatte: „Eine neue Schule zu installieren wäre nicht opportun gewesen. Ich wollte keine Feinde, sondern Unterstützer ins Boot holen“, sagt er. Ähnlich sieht es Baumeister Talkner. Für die anlaufende „tertiäre“ Weiterbildung gebe es nun keine Konkurrenz, sagt er, „die Vernetzung der Bauweisen zum Hybridbau wird derzeit nicht unterrichtet.“

Der für HTLs verantwortlichen Landesschulrat Wilhelm König kann die Aufregung im Bezirk nicht nachvollziehen. Krems sei die Bau-HTL im nördlichen Niederösterreich, „das Waldviertel ist ihr Haupt-Einzugsgebiet, und Holzbau ist Teil der Bautechnik“. Er erachtet den neuen Holzbau-Schwerpunkt in Krems also auch als Aufwertung für das obere Waldviertel, man müsse HTL-Regionen wegen der hohen Kosten für Werkstätten, Laboratorien etc. und bei uns überschaubarer Schülerzahlen einfach größer denken. Aber, so König: „Der Ausbau der Verkehrs-Verbindungen zwischen den Schulen wäre wichtig.“

Göll will an Vision für weitere HTL festhalten

Aus der Sicht der VP-Abgeordneten Göll ist das Angebot im oberen Waldviertel mit der HTL Karlstein und dem dislozierten Standort Zwettl dennoch zu gering. Sie will an der Vision einer zweiten vollwertigen HTL mit dann eben anderem Fokus festhalten: „Die kommenden HAK-Schwerpunkte sind wichtig, aber sie alleine können‘s nicht gewesen sein. Die Menschen und Betriebe wünschen sich eine zweite HTL für die Region – wir müssen dran bleiben, Möglichkeiten aufzeigen, und fordern!“

Die Grafik über die Teilnehmer der Langen Nacht der Forschung vorigen Freitag habe, so Bürgermeister Kirchmaier, nachdenklich gemacht: Einer der 260 Standorte sei im Weinviertel gewesen, „das Waldviertel war außerhalb von Krems ein weißer Fleck. Das schreckt ein wenig.“