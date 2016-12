Mitte Dezember hatten Landtags-Abgeordnete Margit Göll, die Bürgermeister Helga Rosenmayer (Gmünd) und Christian Grümeyer (Hoheneich; alle ÖVP) mit der Forderung in Richtung Landhaus St. Pölten aufhorchen lassen, die Bemühungen um den zügigen Fortschritt der B41-Verbreiterung zwischen Gmünd und Schrems voranzutreiben.

Hatte der Appell wie eine Forderung nach etwas, das sowieso vor Umsetzung steht, geklungen, so winkt Gerald Bogg – seit heuer Leiter der zuständigen Straßenbauabteilung des Landes NÖ in Waidhofen – auf NÖN-Nachfrage nun ab. Man sei in Planung, arbeite unter anderem in Sachen künftiger Wasser-Abfluss oder „niveaufreie Querung“ (sprich: Brücke) der künftigen Ausbaustrecke im Bereich Neuniederschrems an einem „Grundsatz-Gesamtkonzept“.

"Damals hat Prozess noch realistisch ausgesehen"

Aber, so Bogg: „Wenn es zu einer Umsetzung kommen soll, dann muss das politisch entschieden werden – und im Waldviertel-Paket bis 2020 ist der Ausbau nicht enthalten.“ Daher fehlen der mit 12.000 Fahrzeugen pro Tag meistbefahrenen Straße im Waldviertel auch die finanziellen Mittel für einen vierspurigen Fortbau nach dem 350-Meter-Stück vor Hoheneich im Vorjahr.

Bei seinem heuer in den Ruhestand getretenen Vorgänger Günther Denninger hatte das vor einem Jahr noch anders geklungen. Er hatte für heuer die Bauvorbereitung inklusive Grundablösen und Behördenverfahren für den vierspurigen Weiterbau zwischen Hoheneich und dem Knoten Anderlfabrik im Jahr 2017 angekündigt. Der darauf folgende Abschnitt bis Niederschrems, der freilich auch die kostspielige Errichtung der Brücke erfordern würde, hätte in diesen Plänen mitberücksichtigt werden sollen.

Die Prognose sei damals zu optimistisch gewesen, räumt Bogg ein: „Damals hat der so beschriebene Prozess allerdings noch realistisch ausgesehen.“