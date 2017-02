Er hat laut Aussendung zwei Millionen Euro freigegeben, die in den Jahren 2017 und 2018 zusätzlich zu bereits budgetierten Mitteln in die B41 investiert werden sollen!

„Diese Investitionen für die Ausbaumaßnahmen an der B41 dienen der Verkehrssicherheit“, betont Pröll.

Insgesamt sieben Punkte umfasst das Maßnahmenpaket.

Dabei wurde Punkt 1 (Punkte siehe Grafik) – der noch vor dem Sommer geplante Bau der Fuß- und Radweg-Unterführung auf Höhe Teichkettenweg in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Gmünd – wie in der NÖN berichtet bereits vor einigen Wochen fix beschlossen.

Sofortmaßnahmen auf Höhe Hoheneich fix

Neu sind die anderen Punkte. Für den vierspurigen Bereich der B41 auf Höhe Hoheneich kündigt der Landeshauptmann zwei Sofortmaßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit an: Demnach kommen rasch zusätzliche grüne Markierungen zwischen den Sperrlinien und die zuletzt massiv von den SPÖ-Klubs entlang der Strecke geforderte Fräsung der Fahrbahn zur Warnung vor dem Überfahren der Sperrlinien (2).

Tempo soll nun auch in den Fortbau der vierspurigen Trasse von Hoheneich in Richtung Schrems kommen. Noch für heuer verspricht Pröll die Vorarbeiten für die nächsten 1,15 Kilometer inklusive des derzeit mit einem Brückenbau angedachten Knotens Anderlfabrik (3), die Bauarbeiten dafür kündigt er für 2018 an. Ebenfalls im Jahr 2018 soll der Lückenschluss für die letzten 1,35 Kilometer von hier bis Schrems (4) final vorbereitet werden.

Verbreiterung bei Karlstift fix, „Waller“ wird geprüft

Auch südlich der Bezirkshauptstadt Gmünd wird sich einiges tun. Entschärft werden soll einerseits der Bereich Karlstift, wo die B41 in Richtung Freistadt in die B38 einmündet: Hier wird eine Prüfung zur Verbesserung der Überholsichtweiten angekündigt, noch heuer soll die Trasse verbreitert werden (6 bzw. 7). Geprüft wird außerdem die Möglichkeit eines dreispurigen Ausbaus mit Überhol-Möglichkeiten am „Waller“ zwischen Eichberg und Altweitra (5).

Die zwei Millionen nun für die Erhöhung der Sicherheit an der B41 abgestellten Euro ergänzen das Budget des „Straßenpakets Waldviertel 2016-2020“, das heuer laut Aussendung etwa drei Millionen Euro für Straßenerhaltung und Straßenbau im Bezirk Gmünd vorsieht.

Das berichtete die Gmünder NÖN zuletzt zur Situation an der B41: