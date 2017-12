Die Proteste in der NÖN zeigten Wirkung: Die Herausforderung übervoller Schulbusse nach Freistadt mit Start um 6.23 Uhr in Gmünd ist nach Auskunft von VOR-Sprecher Georg Huemer vom Tisch – und diesmal nach dem nur vorübergehenden Aufrüsten im Herbst wohl definitiv.

Die Rückkehr von Doppeldeckern zu 50-Sitzern per 10. Dezember hatte zu mehreren Beschwerden wegen übervoller Busse geführt. Nun habe die VOR GmbH einen Verstärkerbus für diese Strecke bestellt, sagt Huemer. Der soll mit Start am 8. Jänner an (oberösterreichischen) Schultagen verkehren.

Reaktion auf Ergebnisse von Fahrgast-Zählungen

Der Verkehrsverbund Ost-Region hat zudem weitere Fahrgast-Zählungen ausgewertet und infolge dessen eine zweite positive Änderung am Weg nach Oberösterreich eingeleitet: Der Wochenpendler-Bus an Montagen mit Abfahrt 4.45 Uhr in Gmünd und Umstieg in Schönberg vor Sandl soll ab 8. Jänner an allen Montagen (wenn Werktag) nach Freistadt-Busterminal durchfahren.

Zählungen haben laut Huemer ergeben, dass die Pendler-Zahl „eine solche, sehr kostenintensive Maßnahme rechtfertigt“.

Bei allen anderen Verbindungen bleiben die Umstiege – wobei VOR-Sprecher Huemer anmerkt, dass Umsteigen bei sehr gut aufeinander abgestimmten Buslinien im öffentlichen Verkehr „tagtäglich gelebte Realität ist und bleibt“. Auch er fahre mit REX und U-Bahn ins Büro.