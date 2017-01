Der Infrastruktur-Ausbau wird im Jahr 2017 das dominierende Thema im Bezirk Gmünd sein, geht es nach den im Nationalrat und Landtag sitzenden Mandataren des Bezirks. Neben der Weiterführung des Breitband-Ausbaus ist für Landtagsabgeordnete Margit Göll (ÖVP) und die Nationalratsabgeordneten Martina Diesner-Wais (ÖVP) und Konrad Antoni (SPÖ) die Verbesserung der Verkehrsanbindung des Bezirks Gmünd an Wien und die Ballungsräume im Süden (Krems, St. Pölten) prioritär.

Göll will sich nicht mit der bisherigen Situation (auch dem in der letzten Ausgabe der Gmünder NÖN thematisierten Stopp des Ausbaus der B41 zwischen Gmünd und Schrems) zufriedengeben – und trifft damit die Meinung der Umfrage-Teilnehmer auf gmünd.NÖN.at. 60,6 Prozent von ihnen halten den Ausbau-Stopp für falsch. Margit Göll: „Wenn man viel mit dem Auto unterwegs ist, weiß man, wie dringend notwendig der Ausbau – ebenso wie jener der Strecke nach Linz – ist.“

Nationalratsabgeordneter Konrad Antoni (SPÖ) will keine „Ankündigungspolitik“ mehr. | Archiv

Auch Antoni fordert: „Es muss etwas getan werden, um die Region als Wirtschafts- und Wohnstandort attraktiver zu machen.“ Während er bezüglich Bahn für das Jahr 2017 wichtige Verhandlungen zwischen Bund, Land und ÖBB bezüglich mittelfristiger Ausbaupläne auf der Franz-Josefs-Bahn erwartet, dürfe man sich in Sachen Straße nicht mit der Politik des Landeshauptmannes begnügen. „Ankündigen allein reicht nicht, es muss wirklich etwas getan werden“, so Antoni.

Diesner-Wais blickt für 2017 positiv der Eröffnung der Umfahrung Zwettl entgegen. Das bringe auch dem Bezirk Gmünd eine bessere Anbindung an den Raum Krems-St. Pölten.

Breitband-Ausbau soll Arbeitsplätze bringen

Um die Rahmenbedingungen für das Waldviertel zu verbessern, sei der Breitbandausbau ebenso wichtig. Alle drei Mandatare geben sich überzeugt, dass es dadurch gelingen werde, neue Arbeitsplätze zu schaffen und so den Standort zu sichern. Sichern wollen Göll und Diesner-Wais auch die Infrastruktur in der Bezirkshauptstadt, um die Region nicht weiter auszudünnen.

Beide streichen das Krankenhaus hervor: „Es geht darum, die Qualität zu erhalten und einem weiteren Abbau von Betten oder Angeboten entgegen zu wirken“, so Göll. Für Diesner-Wais sind die in der NÖN angekündigten Adaptierungen im technischen Bereich ein wichtiger Beitrag zur Standortsicherung.

Einig sind sich die Mandatare auch, was die persönlichen Vorsätze betrifft: Sie wollen mehr auf ihre Gesundheit schauen. Während Göll auf mehr Bewegung achten will, meint Antoni: „Man muss sich als Politiker bei allen Verpflichtungen bewusst sein, dass die Gesundheit das höchste Gut ist.“ Dazu gehöre für ihn auch, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Diesner-Wais will 2017 ihrem Grundsatz, mit vollem Einsatz für die Bewohner der Region zu kämpfen, treu bleiben.

Städte erwarten dichtes Programm für 2017

Auch die Bürgermeister der fünf Stadtgemeinden im Bezirk Gmünd blickten für die NÖN bereits auf die wesentlichen Vorhaben ihrer Gemeinden im Jahr 2017. Für Gmünd sieht Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP), die die „offene Kommunikation und Zusammenarbeit in der Gemeinde fortsetzen“ will, im Straßenbau ein wesentliches Ziel. Hierfür ist wie berichtet für 2017 eine Million Euro veranschlagt. Neben der Unterführung der B41 wird auch die Volksschuladaptierung (behindertengerechter Eingang auf der Rückseite, Gartenzaun für Schulhof, PC-Raum-Adaptierung) forciert.

In Heidenreichstein gibt Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ) das Finden eines Nachfolgers für Arzt Fritz Obenaus neben Umbau und Zusammenfassung des Kindergartens, dem Glasfaser-Ausbau, den Kanalprojekten Seyfrieds und Wielandsberg sowie der Förderung von Gewerbe und Industrie, um Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen, als Ziel aus.

Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais (ÖVP) sieht in der Umfahrung Zwettl ein Plus für Gmünd. | Archiv

In Weitra wird laut Bürgermeister Raimund Fuchs (ÖVP) neben der Fertigstellung des Musikerheims und der Musikschule der Infrastruktur (Wasser, Kanal, Güterwegesanierung) sowie der Grünraumgestaltung zur Erhaltung des Ortsbildes breiter Platz eingeräumt.

In Litschau stehen laut Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) der Umbau des Gemeindeamts, die Sanierung des Bootsverleihs und der Hafenbar sowie umfassende Straßensanierungen aufgrund des großen Straßennetzes an.

Für die Sadtgemeinde Schrems konnte Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) wegen Terminkollisionen trotz mehrmaliger Versuche nicht erreicht werden.