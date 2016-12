Die Arbeiterkammer NÖ warf den Überblick über die Durchschnitts-Einkommen in allen Bezirken des Landes für 2015 aus, und der Bezirk Gmünd strahlte wieder mit den Besten des Landes um die Wette: 2.128 Euro brutto verdiente die durchschnittliche Arbeitskraft im Bezirk Gmünd im Vorjahr pro Monat. Das ist mehr als in jedem anderen Bezirk nördlich der Donau, etwas mehr als im Österreich-Schnitt (2.125) und viel mehr als im Niederösterreich-Schnitt (2.053 Euro).

Führungskräfte-Abzug, und Frauen im Nachteil

Ermittelt wird von der AKNÖ der „Medianwert“ aller Arbeitskräfte außer Lehrlingen, geringfügig Beschäftigten und pragmatisierten Bediensteten – dabei ist der Median der mittlere Wert, wenn alle Einkommen der Größe nach aufgelistet werden. Gewertet wird nicht der Wohn-, sondern der Beschäftigungsort. – Im Bezirk Gmünd wird also tatsächlich deutlich mehr verdient als sonstwo im Waldviertel inklusive Krems-Stadt.

Und: Mit einem Plus von 16 Prozent ist das mittlere Lohnniveau im Bezirk Gmünd zwischen 2010 (1.833) und 2015 (2.128) so stark angestiegen wie in keinem anderen Waldviertler Bezirk. Auch bei der Steigerung des „Reallohnes“, bei dessen Berechnung jährliche Preissteigerungen herausgefiltert werden, ist Gmünd mit +5,0 Prozent eindeutige Spitze. Das sagt einiges aus: Elf der 21 Bezirke mussten in der Zeit gar Reallohn-Verluste hinnehmen.

Abzug von Führungskräften

Dennoch ist auch bei uns nicht alles Gold, was glänzt. Die Situation der Frau am Arbeitsmarkt etwa freut Gmünds AK-Bezirksstellenleiter Michael Preissl überhaupt nicht: „Die durchschnittlichen Einkommen der Frauen liegen noch um fast 40 Prozent unter jenen der Männer.“

Gründe dafür sieht er einerseits darin, dass im Gesundheits- und Tourismusbereich in den vergangenen Jahren viele Jobs für Frauen entstanden, diese aber oft ein niedriges Ausbildungsniveau erfordern und häufig nicht gut bezahlt sein würden. Außerdem, so Preissl: „Wenn im Krankenhaus jedes Jahr nur ein paar Betten abgebaut werden und das Haus schleichend zu einer besseren Ambulanz wird, dann gehen damit Jobs für gut ausgebildete Frauen verloren.“

Der hohe Median im Bezirk wird vom Einkommens-Niveau der Arbeiter geprägt: Diese verdienen bei uns dank starker Sparten wie Bau und Metall um 9,1 Prozent mehr als im Landesschnitt. Angestellte wiederum liegen zwar klar über Arbeitern, im überregionalen Vergleich aber um -1,3 (Männer) bzw. -4,9 (Frauen) Prozent unter dem Median aller Angestellten im Land.

In dem Zusammenhang bedauert Michael Preissl einen allmählichen Abzug von Führungskräften aus dem Bezirk in Ballungsräume: Bei Agrana oder Eaton wirke sich das bereits tatsächlich aus, Elk sei am Weg dazu. Preissl fürchtet, dass, „wenn Arbeitsplätze erhalten bleiben oder neue entstehen, wir noch mehr zur verlängerten Werkbank großer Betriebe werden – wenngleich die Situation in der Hinsicht in den umliegenden Bezirken noch dramatischer als bei uns ist.“