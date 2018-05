Filmreif: Extrem patscherte Diebe von Tschick-Automaten.

Filmreife Szenen spielten sich am 4. Mai kurz vor 2 Uhr nachts in der Stadt Litschau ab. Der nicht besonders klug angestellte Kraftakt war aber nicht von Erfolg gekrönt.

Die Unbekannten hatten es auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Sie hängten diesen mit einem Zurrgurt an ihr Auto und rissen ihn so aus Verankerung. Der Automat wurde aber nicht ins Auto verladen, sondern am Gurt hängend über die Fahrbahn vom Tatort weggeschleift.

Nach rund 200 Metern war der Abtransport beendet: Der Zurrgurt hielt dem Gewicht des Zigarettenautomaten nicht stand und riss. Die Beute blieb auf der Straße liegen.

Die Täter versuchten noch an Ort und Stelle, den Automaten zu öffnen, wurden dabei jedoch von Zeugen beobachtet und suchten daraufhin das Weite.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.