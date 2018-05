Der Beitrag über die in den Bezirk zugewanderte Familie Binder, die in Neu-Thaures (Gemeinde Heidenreichstein) in einem Jahr mit fünf Anzeigen eingedeckt wurde, von denen keine einzige eine tatsächliche Beanstandung der Behörde nach sich zog, schlug Wellen. ( Wir berichteten ) Auf NÖN.at war er meistgelesener Waldviertler Beitrag, in Internet-Kanälen löste er heftige Kontroversen aus.

Dabei wurde einige Male betont, dass es ähnliche Fälle überall geben könne. Vielfach wurde die Causa aber primär als Synonym für eine Waldviertler „Mir-san-mir“-Abwehrreaktion interpretiert, der zufolge Fremde aller Art in „unseren“ Dörfern generell eher unerwünscht seien. Im persönlichen Gespräch wurden Fälle geschildert, in denen Dorfbewohner das Nachbarhaus selbst kauften, bevor es neue Nachbarn tun konnten. Und auf Facebook entflammte regelrechtes Waldviertel-Bashing.

BH Grusch: Meldungen nicht nachvollziehbar

Eine Auswahl der Statements: „Waldviertel ist anders“, „is uns ja auch nicht anders gegangen dort...“, „bin nicht ohne Grund von Dorten weg gezogen, Der Großteil der dorten wohnt sind lauter Deppate“ (Originaltext), „anscheinend hat das jahrelange Leben direkt an Grenze manchen nicht gut getan“, „je mehr Land desto primitiver“, „was der Bauer ned kennt mog er ned“, „Waldviertler Inzüchtler, krank im Kopf und scheinbar degeneriert!“, „das ist dort so und wird wahrscheinlich so bleiben“, „Zugroaste werden als Bedrohung gesehen, man kann sie nicht einschätzen“.

Alles nur stumpfe Meinungsmache? „Zum ersten Mal“ hört jedenfalls Johann Müllner, Obmann der Initiative „Wohnen im Waldviertel“, geballte Vorwürfe dieser Art. Er könne diese auch anhand von Reaktionen gegenüber der Initiative „absolut nicht nachvollziehen. Es gibt generell Gegenden, in denen sehr viel angezeigt wird – meiner jahrelangen Erfahrung nach richten sich diese aber in der Regel eher gegen Alteingesessene.“

Stefan Grusch | NLK Filzwieser

Bezirkshauptmann Stefan Grusch, der voriges Jahr von Hollabrunn nach Gmünd gewechselt ist, kann auch seitens der Behörde keine Häufung von Anzeigen gegen Zuwanderer bestätigen.

„Mir wäre hier auch keine derartige Stimmungslage aufgefallen“, sagt Grusch: „Wäre dem so, dann würden Kommunalpolitiker teils einen anderen Weg als ihre Gemeindebürger gehen.“ Seitens der Gemeinden verfolge er eine sehr auf die Themen Zuzug, Familie und Lebensqualität fokussierte Politik.