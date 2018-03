Gesund und agil alt zu werden ist ein Wunsch, der für viele unerfüllt bleibt. Sie brauchen eine Pflege in Heimen. Durch den Wegfall des Pflegeregresses sehen viele Gemeinden nun ungewollt hohe Kosten auf sich zukommen, verabschiedenen Resolutionen zur Aufforderung der Bundesregierung, die gesamten Kosten und nicht nur die zugesagten 100 Millionen Euro, die durch den Wegfall des Pflegeregresses fehlen, zu ersetzen.

Keine Auslastungssorgen hat Johann Deinhofer in Schrems und Litschau. | Archiv

Im Bezirk Gmünd zeigt sich Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin Margit Göll auch als ÖVP-Gemeindebundvertreterin kämpferisch. „Wer anschafft, der soll auch die Verantwortung übernehmen und natürlich auch bezahlen“, sagt sie: „Die Gemeinden dürfen nicht ständig als Ausfallshafter für den Bund herangezogen werden.“ Den Wegfall des Pflegeregresses durch den Bund erachtet sie als „überhudelt: Da wurde nicht alles bedacht, was auf uns zukommen kann.“ So fehle es etwa an Heimplätzen, was wiederum Investitionen nach ziehen werde.

Auch ihr Kollege Karl Harrer, Bürgermeister in Schrems und Obmann im SPÖ-GVV, schließt sich der Forderung an. Ob der Wegfall des Pflegeregresses Auswirkungen auf die Anzahl der Heimplätze im Schremser Pflegeheim haben wird, das kann Harrer nicht beurteilen: „Ich glaube allgemein, dass der Bedarf an Pflegeplätzen mehr wird. Die Bevölkerung wird älter und auch pflegebedürftiger.“

Erste Hürde: Ins Heim erst ab Pflegestufe vier

Die bisherige Finanzierung der Pflege in Heimen mit dem Vermögen der Heimbewohner sei „eine Katastrophe“ gewesen, denn: „Man hat den kleinen Leuten ihr mühsam Erspartes weggenommen. Die Finanzierung muss einfach der Bund sicherstellen. Wir Gemeinden haben keine Einnahmen und unser Budget ist sowieso ausgereizt bis zum Gehtnichtmehr.“

Zwei Sichtweisen zum Wegfall des Pflegeregresses sieht Sabine Englmaier, Direktorin im Pflege- und Betreuungszentrum Weitra: „Für die, die Schulden haben, ist es ein Vorteil, bei den anderen muss man sich die Frage stellen, wie lange dieses System in der Gesellschaft aufrecht erhalten werden kann.“ Einen Anstieg an Pflegebedürftigen sieht sie zur Zeit nicht. „Anfragen gibt es mehr, aber letztendlich dürfen wir sowieso nur Personen mit mindestens Pflegestufe vier in NÖ Heime aufnehmen.“ Das schließt von Haus aus viele Menschen aus.

Stefan Grusch. | privat

Unabhängig von der Debatte setzt man hier derzeit eine Qualitätsverbesserung bei der Pflege mit kleinfamiliären Strukturen um, im Zuge dessen könnte es zur Erweiterung kommen. Dazu laufen laut Englmaier aber noch Evaluierungen: „Bis Herbst wird erhoben, wie viele Pflegeplätze überhaupt notwendig sind.“

Auch Johann Deinhofer, der die Pflegeheime in Schrems und Litschau leitet, registriert einen Anstieg bei Anfragen auf Heimplätze: „Derzeit ist die Vergabe aber bewältigbar.“ Beiderorts werden freie Pflegeplätze „nach Dringlichkeit“ vergeben. Sollte es kurzfristig zum Engpass kommen, werde ein Platz in umliegenden Heimen gesucht. „Binnen maximal zwei Wochen sollte es aber einen Platz geben“, so Deinhofer, der der politischen Entscheidung auch etwas Positives abgewinnt: „Wir haben keine Auslastungssorgen.“ Die gab es schon 2017 bei einer Auslastung von 99 Prozent nicht.

Das wird sich anhand der vorliegenden Zahlen aus dem Sozialamt der Bezirkshauptmannschaft Gmünd nicht ändern, im Gegenteil: „Wir haben bis Mitte März schon 60 Anträge von Pflegebedürftigen mit der Pflegestufe vier. Aufs Jahr gerechnet sind das 280 Anträge. Denen stehen 270 Pflegeplätze im Bezirk gegenüber“, weiß Bezirkshauptmann Stefan Grusch.

Von Regressansprüchen gegenüber Heimbewohnern weiß Deinhofer auch aus der Vergangenheit nur vereinzelt.

Regressansprüche auch bisher schon Ausnahme

Seit Jahren gebe es wenige „Selbstzahler“, beim Großteil der Bewohner wurde der gesetzlich mögliche Regress einst nicht umgesetzt. Viele hatten ihr Eigentum fristgerecht (in Niederösterreich fünf Jahre) vor der Übersiedelung übergeben. Somit konnte rechtlich nicht mehr auf das Hab und Gut zugegriffen werden. Diese Entwicklung sieht auch der Gmünder Notar Bernhard Distlbacher: Bei ihm wurde bis dato noch kein einziger Regressfall abgewickelt.

Bezirkshauptmann Grusch hat andere Fakten dazu: „Regressansprüche gibt es erst, wenn der Pflegebedürftige stirbt. Bei zwei Drittel der Sterbefälle lag bisher der Regress unter 5.000 Euro, bei einem Drittel höher. Es kommt ja durchaus vor, dass Sparbücher bei der Verlassenschaftsabhandlung auftauchen. Damit wird ein Teil der Pflegekosten der öffentlichen Hand ersetzt.“