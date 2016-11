Gleich zwei der drei Preise des NÖ Kultursponsoring-Wettbewerbes „Maecenas“ betreffen heuer in der Kategorie „Klein- und Mittelbetriebe“ den Bezirk Gmünd: Die Arbesbacher Firma „Waldsoft“ wurde für die Unterstützung der Reihe „recreate“ mit drei Veranstaltungen in Weitra mit dem „Maecenas“-Hauptpreis gewürdigt. Zugleich erhielt der Schremser „Schuh-Rebell“ Heini Staudinger für die Kooperation mit dem Festival „Übergänge-P echody“ in Gmünd und eské Velenice bei der Feier am 16. November im Schloss Spitz einen Anerkennungspreis.

Waldsoft, EDV-Haus und Werbeagentur, sieht den Preis als Bestätigung dafür, „recreate“ nachhaltige Unterstützung anzubieten und so das regionale Engagement des Veranstalter-Vereins um Johannes Wohlgenannt Zincke ins Blickfeld zu rücken. „recreate“ wurde im Jahr 2000 in Groß Gerungs gegründet, übersiedelte 2011 mit seinen Veranstaltungen großteils nach Weitra. Dort fanden heuer drei erfolgreiche Auftritte statt, zugleich wurde in Gerungs mit „WillkommenMensch“ zum länderübergreifenden Hoffest geladen. In Weitra soll das Programm 2017 noch ausgebaut werden – angedacht ist es wie berichtet, im Schlosshof erstmals einen „Tag des Klaviers“ abzuhalten. Auch Uraufführungen und Tonaufnahmen für zwei CDs wurden angekündigt.

„Übergänge-P echody“ fand indes bei dem von Wirtschaftskammer NÖ, Initiativen Wirtschaft für Kunst und „ecoplus“ ausgeschriebenen Preis zum zweiten Mal Anerkennung: Bereits 2007 erhielt Backhausen für die Unterstützung der Kultur-Biennale den „Maecenas“-Anerkennungspreis.

Festivaltage im Juli mit 10.000 Besuchern

Veranstalter und Sponsor hätten, so Vereinsobmann Thomas Samhaber, „echt gemeinsame Sache gemacht.“ Ein Beitrag Staudingers – dem auch das Gea-Hotel Post in Schrems gehört – war es etwa, auftretenden Künstlern unentgeltlich für insgesamt etwa 50 Nächte Quartier zu geben. Der Veranstalter legte im Gegenzug an den Festivaltagen im Juli mit 10.000 Besuchern unter anderem Produkte Staudingers auf. Kooperiert wird auch, wenn es um die Flüchtlings-Integration geht – so halfen Menschen aus Syrien, Irak und Afghanistan bei Aufbau, Verköstigung oder Abbau. Auch die Grundhaltung verbinde Veranstalter und Sponsor, sagen sie: „Beide sind regional verankert und weltoffen, arbeiten für Verständigung unter den Menschen über alle Grenzen hinweg, beide verbindet die Liebe zu den Menschen und zur Kultur.“

„Die Vielfalt macht das Kulturleben gesund“

Er unterstütze das Festival, weil es eine Bereicherung für die durch die Grenze getrennten Nachbargemeinden darstelle, sagt Staudinger zur NÖN: „Es gelingt, beide Seiten für einige Tage zu vereinen. Und: Es ist echt spektakulär, was hier gezeigt wird!“ Er sieht die Kultur als eine der letzten Möglichkeiten, um noch zur Besinnung zu kommen und Fragen zu stellen wie: „Wer sind wir? Was tun wir hier?“ Unterstützt werden zahlreiche Initiativen vor allem in der Region und im Umfeld der Gea-Läden. „Denn die Vielfalt macht das Kulturleben gesund, genauso wie der Mischwald besser als die Monokultur ist.“

Die Jury, unter anderem mit Carl Aigner (Landesmuseum), NÖN-Kulturchef Thomas Jorda, Norbert Gollinger (ORF), Helmut Miernicki (ecoplus), Werner Schulze (Harmonik Akademie) und Sonja Zwazl (WKO), reihte die Waldviertler Projekte unter mehr als 150 Einreichungen für die Kategorie an die Spitze. Die Beurteilung erfolgte nach den Kriterien Qualität, Innovationskraft und Kreativität.