„Trotz moderner Kommunikationsmittel ist Lesen ungebrochen beliebt – Lesen ist Kulturgut“, erklärt Landesrat Karl Wilfing im Zuge der zweitägigen Fachtagung „Lesekultur“ im Waldviertel. Im Bezirk Gmünd gibt es zwölf Bibliotheken, die insgesamt 46.830 Medien anbieten. Besonders Kriminalromane und Thriller haben es den Gmündern, nach Aussage mehrerer Bibliotheken, angetan.

Laut Annelore Platzer von der Stadtbibliothek Gmünd fehlt jedoch die Jugend in der Bibliothek sehr. Auch Helga Wandl von der Bücherei in Bad Großpertholz bestätigt: „Jugendliche kommen außerhalb der Schule nicht zu uns.“ Um Kindern das Lesen wieder schmackhafter zu machen, hat sich die Bücherei Gmünd etwas Besonderes ausgedacht.

Alle paar Wochen kommt eine Mitarbeiterin mit vollen Taschen direkt in den Kindergarten und die Kinder können direkt Bücher ausborgen. Sabine Arth-Widhalm, Mitarbeiterin in der Bibliothek Heidenreichstein, fällt auch ein Unterschied zwischen den Geschlechtern auf: „Am meisten gelesen wird von Leserinnen über 50 Jahre. Am wenigsten von männlichen Lesern bis 30 Jahren.“ Der Heidenreichsteiner Bibliothek steht auch ein Standortwechsel vor, der bei der nach Redaktionsschluss am 22. November stattfindenden Gemeinderatssitzung beschlossen werden sollte. Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ) wollte der Sitzung nicht vorgreifen und Details verraten.

Kreative Idee: Lektüre am Bahnhof Gmünd

In Zeiten des Internets und der modernen Kommunikation könnte angenommen werden, dass E-Books die gedruckten Bücher verdrängen, dass bestätigt sich im Bezirk Gmünd aber nicht. „E-Medienverleih wird zwar angeboten, es sind aber sehr wenige, die dieses Angebot nutzen“, so Wandl.

Eine gute Idee hatten die Mitarbeiter der Gmünder Stadtbücherei: Da es am Bahnhof schon länger keine Trafik mehr gibt, wurde „Bücher fahren Zug“ ins Leben gerufen. Dabei wurde am Bahnhof ein Ständer mit ausgemusterten Büchern aufgestellt. Die Menschen können sich diese Bücher gratis in den Zug mitnehmen, untereinander tauschen, oder aber auch Bücher in den Ständer dazulegen. Dieses Angebot wird sehr gut angenommen.