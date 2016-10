Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben einen 47-Jährigen aus dem Bezirk Gmünd ausgeforscht, der verdächtig ist, im Zeitraum von 1994 bis 2016 etwa 20 Einbruchsdiebstähle in Kellerabteile von Wohnungen (seiner eigenen, seiner Mutter und seiner Lebensgefährtin) angezeigt und anschließend Versicherungsleistungen geltend gemacht zu haben. Dadurch dürfte verschiedene Versicherungsanstalten mit einem Betrag von über 100.000 Euro geschädigt worden sein.

Ungerechtfertigte Sozialleistungen kassiert?

Weiters bezieht der Beschuldigte nach einem Autounfall im Jahr 2004 bis dato eine Berufsunfähigkeitspension, Pflegegeld sowie eine Versehrtenrente und ist Besitzer eines Behindertenausweises. Grund dafür ist eine angebliche durch den Autounfall erlittene Sehbeeinträchtigung auf beiden Augen. Er benötige eine Begleitperson, um im öffentlichen Leben zurecht zu kommen. Andererseits lenkt er - so die Polizei - jedoch selbständig Autos und Motorräder, führt Flüge mit Modellflugzeugen und –helikoptern sowie Drohnen durch und besucht Holzschnitzkurse.

LPD NÖ, LPD NÖ

Bei Hausdurchsuchungen in den von ihm benützten Wohnungen in Wien und im Bezirk Mürzzuschlag fanden die Polizisten Gegenstände (u.a. Fahrrad, Werkzeugmaschinen), die vom Beschuldigten bei Kellereinbrüchen als gestohlen gemeldet worden waren. Diese wurden sichergestellt.

Auch Lebensgefährtin zu Anzeigen angestiftet

Er soll am 10. Oktober 2016 zwei Motorräder nach Ungarn gebracht haben, mit dem Vorsatz, diese in Österreich als gestohlen zu melden und dafür eine Versicherungsleistung kassieren zu können. Seine 45-jährige Lebensgefährtin soll er überredet und angestiftet haben, zwei Mal angebliche Schadensfälle an ihre Versicherung zu melden, um Versicherungsleistungen lukrieren zu können. Die 45-Jährige gab bei ihrer Vernehmung an, keine Sehbeeinträchtigung bei ihrem Lebensgefährten wahrgenommen zu haben und dass er mehrere Sportarten ausübe und keine Probleme beim Autofahren habe.

Weitere Auskunftspersonen gaben an, dass sie keine Sehbeeinträchtigungen beim Beschuldigten wahrgenommen hätten. Am 11. Oktober 2016 erstattete er auf der Polizeiinspektion Mürzzuschlag Anzeige über den Diebstahl seiner beiden Motorräder.

Seine drei Fahrzeuge sowie ein Sparbuch wurden sichergestellt. Der 47-Jährige wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien am 12. Oktober 2016 in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.