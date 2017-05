Tolle Erfolge bei der 53. Staatsmeisterschaft der Lehrlinge in Tourismusberufen mit den 81 besten Lehrlingen Österreichs am vorigen Wochenende in der Berufsschule Obertrum: Köchin Elisabeth Rauch vom Goldenen Stern in Gmünd holte Gold, aus der Xundheitswelt-Gruppe errangen Michaela Maier (Gastronomiefachkraft) und Benjamin Pollak (Koch) vom Moorheilbad Harbach Silber und Magdalena Eschelmüller (Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs) gar „Staatsmeister-Gold“ als bundesweit bester Service-Lehrling.

Elisabeth Rauch bescherte dem Goldenen Stern zwei Premieren, indem sie als erste Teilnehmerin des Hotel-Restaurants im zwölften Bestandsjahr gleich Gold erreichte. „Es braucht einfach den richtigen Menschen dahinter“, sagt Geschäftsführerin Maria Theresia Siller, die stolz auf die Tochter des Kirchberger Elektrotechnik-Unternehmers Hans Rauch ist: „Wir schätzen ihre Leistung sehr!“

Bereits in ihrer Erstkommunions-Feierrunde im „Carrousel“ habe sie zur Oma gesagt, dass das der Job sei, den sie einmal machen möchte, erzählt Rauch. Über den Umweg HLW Zwettl und Fachschule fand sie zur Koch-Lehrstelle im Goldenen Stern, absolvierte alle Lehrjahre mit Auszeichnung und kochte sich heuer in der Landesausscheidung an der Berufsschule Geras in die Staatsmeisterschaft.

Dort kredenzte sie aus einem frühmorgens vorgegebenen Warenkorb mit zehn Komponenten in fünf Stunden ein viergängiges Menü – mit Variationen vom Waller mit gelber Rübe & Spargel, Sellerie-Cremesuppe mit Frischkäsetaschen, Zweierlei vom Stubenküken mit Kartoffel, Couscous & Buttergemüse sowie Schoko-Marzipan-Tarte mit Joghurt & Mango. Bewertet wurde nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Arbeitsprozess mit Kriterien wie Hygiene oder Umgang mit dem Assistenten. „Ich habe auf Gold gehofft, bin aber locker an die Sache herangegangen und hatte einfach Spaß am Kochen“, schmunzelt Rauch.

Nach dem im Sommer anstehenden Lehrabschluss möchte sie einmal Erfahrung in der Ferne sammeln. Siller bedauert das, hat aber Verständnis dafür: „Möchte sie eines Tages zurückkommen, dann stehen unsere Türen natürlich für sie offen.“

Hervorragend schnitten auch zwei Moorheilbad-Harbach-Lehrlinge in Obertrum ab.

Moorheilbad hat eigenes Schulungsprogramm

Koch-Lehrling Benjamin Pollak aus Altweitra, der von Souschef Andreas Decker vorbereitet wurde, überzeugte mit einem Duett vom Waller, verarbeitete die gelbe Rübe zur Schaumsuppe mit Risottobällchen und ergänzte das Zweierlei vom Stubenküken um ein Dessert aus Topfen-Nougatknödel inklusive Mangoragout und Passionsfruchtparfait in der Honigwabe.

Dafür gab es von der Jury genauso die Silbermedaille wie für die von Thomas Wurm auf den Service-Wettbewerb vorbereitete Michaela Maier aus Hoheneich. Der Gastronomiefachkraft-Lehrling musste im Wettbewerbs-Bereich Service einen Tisch für vier Personen decken, den kompletten Serviceablauf durchführen sowie unter anderem flambieren, tranchieren und einen Cocktail mixen.

„Es freut mich, dass unsere Lehrlinge ihr Können zeigen konnten“, gratuliert die stolze Prokuristin Viktoria Magenschab. Man bilde im Moorheilbad in einem eigenen Schulungsprogramm – das auch soziale Kompetenz und Eigenverantwortung fördert – junge Menschen zu qualifizierten Fachkräften aus, die am Arbeitsmarkt sehr gefragt seien.