An der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof erfolgte am 17. November die Prämierung der erfolgreichen Teilnehmer am „Waldviertler Direktvermarkter Preis 2016“. Abräumer waren diesmal Nathalie Mader aus Hirschenschlag sowie Herbert und Brigitte Bauer aus Seyfrieds.

„Mader`s Räucherfische“ wurden mit einer Goldenen Ähre für Forellen Filet Natur im Glas und vier Silbernen Ähren für Räucherwelsfilet Natur im Glas, Räucherwelsfilet mit Pfiff im Glas, Räucherkarpfenfilet mit Pfiff im Glas sowie Räucherforelle im Ganzen, ausgezeichnet. In der Kategorie „Räucherfische“ wurde sogar der Gesamtsieg eingeholt.

Auszeichnungen genau zum ersten Jahrestag

Mit Liebe und Hingabe produziert Familie Mader seit einem Jahr ihre geräucherten Produkte. Die Fische im Glas sind ihr Herzstück. „Wir wollten etwas machen, das es nicht überall gibt. Wir legen viel Wert auf Qualität und darauf, woher wir die Fische beziehen“, so Nathalie Mader. Die Fische werden von heimischen Fischzüchtern wie der Schlossfischerei Litschau, Robert Straka (Leopoldsdorf), Wolfgang Uitz (Reingers), Christoph Arnhof (Eggern) und Forellenzucht Bründl-Mühle (Groß Reinprechts) bezogen. Beliefert werden der Regionalspezialitäten-Laden „Marchfeld ab Hof“, Eurospar Retz und Eggenburg, das Gasthaus Uitz in Reingers und Tonis Steckerlfischgrill in Aderklaa.

Für Nathalie und Hermann Mader haben diese Auszeichnungen zum ersten Jahrestag eine ganz besondere Bedeutung, blicken sie doch mit Freude auf ein aufregendes, anstrengendes aber erfolgreiches Jahr zurück.

13 Preise gab es indes für Herbert und Brigitte Bauer aus Sey frieds. Mit jeweils vier Silbernen und Bronzenen Ähren sowie fünf Anerkennungen konnte das Ehepaar seine Heimfahrt aus Edelhof zur Kräuterfarm in Sey frieds antreten (siehe Infobox). „Wir nehmen seit Jahren an diesem Bewerb teil. Dadurch haben wir eine Kontrolle, ob die Qualität unserer Produkte passt“, betont Brigitte Bauer. Und diese passt: von 14 eingereichten Proben wurden 13 ausgezeichnet.

Für die Brände und Liköre werden außer Marillen und Zirben eigene Produkte verwendet. Die Kräuter kommen vom zehn Hektar großen „Kräutergarten“. Da wachsen auch Melisse, Spitzwegerich und Salbei. „Alles quer durch. Der Großteil wird zu Sonnentor geliefert, ein Teil Ab-Hof verkauft“, so Brigitte Bauer.

Eine Bronzene Ähre heimste auch Peter´s Land aus Amaliendorf für die Karpfenbratwurst ein, für den Apfel-Karotten-Biosaft von Gerhard und Anita Fuger aus Fromberg gab es einen Anerkennungspreis.