Die Firma asma wurde von mehr als 35 Jahren als 2-Mann-Betieb in Wultschau nahe der tschechischen Grenze gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen mit Firmensitz in Weitra ca. 120 Menschen vor allem aus der näheren Umgebung. Asma ist ein äußerst innovatives Unternehmen, das sich auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des technischen Werkstoff Polyurethan (PU bzw. PUR) spezialisiert hat. PUR bietet einmalige Variabilität unter den Kunststoffen. Derzeit sind bei asma mehr als 200 verschiedene Rezepturen im Einsatz. Eine eigene Entwicklungsabteilung im Haus sucht ständig nach neuen optimierten Lösungen. asma unterstützt ihre internationalen Kunden bei der Konstruktion und Produktentwicklung.

„Ein weiterer toller Betrieb in unserer Heimat, der zeigt, dass mit Kreativität und Unternehmergeist viel auf die Beine gestellt werden kann“, ist Göll begeistert. „Im Gespräch mit Gf Ing. Claudia Steininger wurde mir auch bestätigt, wie wichtig eine gute Verkehrsanbindung für die Konkurrenzfähigkeit solch innovativer Unternehmen ist. Denn ich muss meine Produkte, die ich hier im Waldviertel erzeuge, zu ihrem Einsatzort transportieren. Auch wenn ich sie per Bahn versende, muss ich sie zuerst einmal zu einem entsprechenden Frachtbahnhof bringen. Also der Straßenausbau bei uns im Bezirk ist ein großes Anliegen unserer Unternehmen“, resümiert die Gmünder Landespolitikerin.