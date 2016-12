Einige praktische Ärzte im Bezirk nähern sich ihrem Ruhestand. In Heidenreichstein sind es zwei, in Litschau einer.

Den Anfang macht der praktische Arzt Gustav Zimmermann, der mit Jahresende nach mehr als 34 Jahren Arbeit in Heidenreichstein seinen Ruhestand antreten wird. „Der Abschied schmerzt, ich werde die Aufgabe vermissen“, sagt der 66-Jährige. Die Arbeit sei interessant und verantwortungsvoll gewesen. „Bei zunehmender Spezialisierung ist das der einzige Bereich in der Medizin mit einer ganzheitlichen Sicht des Menschen. In diesen 34 Jahren hat sich vieles verändert, technisch ist es viel besser geworden“, so Zimmermann, dem viele Hausbesuche bei jedem Wetter in Erinnerung bleiben werden. „Einige Male mussten Landwirte mit Traktoren mein Auto aus dem Schnee ziehen“, erinnert er sich.

Vier Generationen hat er in all diesen Jahren betreut. Besonderes freute es ihn, wenn eine Mutter, die er schon als Säugling kannte, mit ihrem Kind in die Ordination kam.

"Jetzt werde ich meine Freizeit nutzen"

Ans Aufhören habe er eigentlich noch nicht gedacht. Die bei gleichzeitigem Verzicht auf den Pensionsanspruch weiterhin bestehenden hohen Zahlungen an die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft, die immensen Auflagen und ausufernde Bürokratie, der Arbeitsdruck sowie diverse orthopädische Beschwerden hätten ihn aber dazu bewogen. „Jetzt werde ich meine Freizeit nutzen und mich meinen Hobbies widmen: dem Studium der Sprachen (Tschechisch und Englisch), Geschichte, Literatur und dem Garten.“

Besonders freut Gustav Zimmerman, dass er einen guten Nachfolger gefunden hat, der die Begeisterung für diesen Beruf mit ihm teilt. Clemens Binder, Facharzt für Chirurgie, wird ab Anfang Februar die Ordination in den selben Räumlichkeiten und an den gleichen Ordinationstagen weiterführen. Der 37-Jährige gebürtige Bayer wohnt mit Gattin und Tochter in Dimling bei Waidhofen. Er studierte in Wien und kam nach seiner Turnusausbildung im Landesklinikum Waidhofen in die Chirurgischen Abteilung am Landesklinikum Horn. Dort fungierte er als Oberarzt. Eine Tätigkeit als Wahlarzt für Chirurgie ist ebenfalls angedacht.

„Ich hatte schon immer großes Interesse an der hausärztlichen Medizin. Man ist sehr nahe am Patienten und den Familien. Das kann ich jetzt als praktischer Arzt umsetzen“, freut sich Binder, der das gesamte Spektrum der hausärztlichen Medizin abdecken will. Heidenreichstein und die Umgebung kennt er gut, stammt doch seine Gattin aus Seyfrieds, wo auch seine Schwiegereltern wohnen.

Binder wird die Sprechstundenhilfe Ulrike Zimmermann, Gattin des scheidenden Arztes, und auch die Raumpflegerin Mirka Bartu übernehmen. Bis 2018 will er in der Ordination von Gustav Zimmermann bleiben. Dann soll in die Litschauer Straße übersiedelt werden. „Ich kann die Stadtbibliothek mieten, die ich zur Ordination umbauen möchte“, verrät Binder.

Weitere Wechsel, keine Bewerbung für Weitra

Den Schritt in den Ruhestand wird mit Ende Juni 2017 ein weiterer praktischer Arzt aus Heidenreichstein antreten: Fritz Obenaus. Die frei werdende Stelle wird ausgeschrieben. – Das ist bereits für die ebenfalls Ende Juni frei werdende Stelle in Litschau geschehen. Für Werner Böhm-Michel heißt es dann auch „Abschied nehmen von den Patienten“.

Wann es in Weitra wieder einen Zahnarzt geben wird, ist offen. Es gab seit dem Tod von Zahnärztin Lieselotte Mayer keinen Interessenten an dieser freien Praxis. Sie wird, so der Service-Leiter der NÖ Gebietskrankenkasse Gmünd Wolfgang Ebert, wieder ausgeschrieben.