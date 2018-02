Nach Diebstouren in Gmünd und Litschau schlugen bislang unbekannte Täter in der Nacht auf 20. Februar auch in der Marktgemeinde Brand/Nagelberg zu.

Der oder die Täter gelangten dabei durch die unversperrte Haustüre in ein Mehrparteienhaus in der „Danglsiedlung“ in Alt-Nagelberg. Dort wurde die Kellertür gewaltsam aufgezwängt, und danach ein KTM-Trekking-Fahrrad im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen.

Dass die vermehrten Beutezüge, die vermutlich von Banden organisiert sind, ohne Zeugen passieren, ist für Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks nicht nachvollziehbar: „Es müssten doch Unbekannte, die herumschleichen und Häuser ausspionieren, auffallen.“

Sein Appell: Sachdienliche Hinweise ehestmöglich der Polizei anzeigen!