Freud und Leid empfanden rund um die Weihnachtsfeiertage die Fahrgäste der ÖBB aus dem Bezirk Gmünd.

Positiv vom Sitzkomfort des Cityjets war Fritz Prager bei einer Fahrt von Gmünd nach Wien überrascht. Auch die kritisierten Fahrgeräusche habe er nicht als störend empfunden. Auch die Tonbandansage sei nicht störend gewesen.

"Wir haben daher das Update wiederholt"

Allerdings zeigte sich Prager verwundert, „dass die ÖBB offensichtlich die Stationen auf der Franz-Josefs-Bahn nicht kennt“, so Prager. Da am Anzeige-Bildschirm und in der Durchsage ,Spittelau‘ fehlte, verpasste er seinen Ausstieg und musste bis zum Franz-Josefs-Bahnhof mitfahren. Auch bei der Fahrt zurück nach Spittelau habe die Ansage der Station „Spittelau“ gefehlt. Spittelau sei ein Verkehrsknoten für U-Bahn, S-Bahn, Stadtbahn und Bundesbahn und besonders stark frequentiert, ein Fehlen in der Ansage sei daher ein Manko, das nicht akzeptiert werden könne.

ÖBB-Pressesprecher Karl Leitner bemühte sich, von der NÖN mit dem Problem konfrontiert, um eine rasche Lösung und erklärte: „Wir haben zum Fahrplanwechsel ein Update für die Durchsagen durchgeführt. Offenbar wurde das Update in zwei Garnituren nicht wirksam. Wir haben daher das Update wiederholt.“

Ticket im Zug teurer

Weniger erfreut über ein Erlebnis mit der ÖBB zeigte sich der Amaliendorfer Lothar Ebhart. Nachdem der Fahrkartenautomat in der Haltestelle Pürbach längere Zeit defekt war, wollte seine Tochter eine Karte für ihre Fahrt nach Wien beim Schaffner im Zug kaufen. Nachdem ihr der Schaffner, der vom defekten Automat in dieser Haltestelle wusste, die Karte kulanterweise zum Automatenpreis verkauft hatte, war sie eine Woche später überrascht, dass sie diesmal beim diensthabenden Schaffner jenen Preis zahlen musste, der beim Kauf einer Karte im Zug anfällt – und etwas höher ist als jener, der beim Kartenkauf am immer noch defekten Automaten angefallen wäre.

Ebhart frage sich, warum es einerseits so lange dauert, einen Automaten zu reparieren und es andererseits für die Schaffner keine klaren Anweisungen gebe, wie in so einem Fall vorzugehen ist. Leitner, der sich für die lange Dauer der Reparatur entschuldigte, erklärt, dass es im Zug nur dann Karten zum Automatenpreis gebe, wenn der Schaffner definitiv wisse, dass der Automat kaputt sei. „Sollte die Klärung nicht im Zug möglich sein, kann das ÖBB-Kundenservice nachvollziehen, ob der Automat defekt war und gegen Vorlage des eingescannten Tickets die Differenz erstatten.“

Nach der NÖN-Anfrage will sich die ÖBB bei ihrer Kundin mit einem „Sorry-Paket“ entschuldigen.