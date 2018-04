Ein für den Bezirk Gmünd richtungsweisendes Projekt, das uns seit mehreren Jahren beschäftigt und dessen Abschluss in vielen Teilen des Bezirkes bereits ungeduldig erwartet wird, biegt in die Zielgerade: Vergangene Woche wurden von der Infrastruktur-Gesellschaft des Landes NÖ (nöGIG) die letzten Arbeiten für den Bau des Glasfaser-Netzes in der Pilotregion Waldviertler StadtLand ausgeschrieben.

„Uns steht noch ein heißer Sommer bevor, danach wird Niederösterreich dann das größte Glasfasernetz bis zu den Häusern im ländlichen Raum in ganz Mitteleuropa haben“, sagt nöGIG-Geschäftsführer Hartwig Tauber: „Für die betroffenen Gebiete werden sich dadurch einmalige Chancen eröffnen!“ Sowohl die Pilotregion StadtLand, als auch die Pilotregion „Zukunftsland Thayaland“ (Bezirk Waidhofen) soll wie berichtet bis Jahresende ans Breitbandnetz gegangen sein, nicht weniger als 26.500 Haushalte sind davon betroffen.

Vieles ist im Zuge des Millionenprojektes – aus dem laut Tauber fast 80 Prozent der Wertschöpfung im Land bleiben – bereits geschehen. Mehr als 10.000 Anschlüsse sind geschaffen, der 2.000. Kunde wird dieser Tage ans Netz kommen. Was in unseren beteiligten Gemeinden zu tun bleibt:

Gmünd.

In der Bezirkshauptstadt wurden vorige Woche die letzten Projektteile ausgeschrieben. Unter anderem in Zusammenhang mit den Orten der Verteilerzentren habe es hier Verzögerungen gegeben, in Eibenstein musste wegen nötiger Grabungen im Quellenschutzgebiet ein Behördenprozess abgewartet haben. „Wir wurden dabei von der Stadtgemeinde wirklich gut unterstützt“, bedankt sich Tauber.

Die Bagger sollen in Gmünd noch vor dem Sommer auffahren, wobei Hartwig Tauber trotz der hier hohen Anzahl an Anschlüssen eine relativ kurze Bauzeit erwartet: „Aufgrund der dichten Bebauung sind die Distanzen wesentlich kürzer als in den anderen Orten.“ Bis Jahresende sollen hier alle Bauarbeiten erledigt und im Idealfall auch die Aktivierungen erfolgt sein – wenn nicht wieder Wetter-Kapriolen wie die beiden extrem kalten Wochen im März kommen, die die Arbeiten im Boden natürlich verzögern.

Schrems.

In Schrems hat Leyrer+Graf bereits etliche Baustellen begonnen. Die Bereiche ums Moorbad und von der Stadt bis Langegg sind offen, genauso der für Herbst geplante südliche Bereich bis Kleedorf. Mehrere Stadtteile und Katastralgemeinden wie Gebharts, Pürbach oder Langschwarza sind bereits jetzt am Glasfaser-Netz.

Heidenreichstein.

In der Burgstadt werden derzeit die bereits vorab von der Stadtgemeinde installierten Netzteile rund ums Stadtamt und bei der Waidhofner Straße aktiviert. Das restliche Stadtgebiet ist nach Auskunft von Tauber noch ein „Fleckerlteppich, es wird derzeit in einem großen Wurf gemeinsam ausgeschrieben“. Als letzte der Katastralgemeinden steht noch Thaures am Programm – hier kann sich die nöGIG an den anstehenden Arbeiten für den Bau der Wasserleitung in Altmanns anschließen und ihre Leitungen mitverlegen, danach muss nur die Verbindung nach Thaures geschaffen werden.

Unserfrau/Altweitra.

Hier ist das Gesamtprojekt bereits in Umsetzungen, derzeit werden noch die Verbindungen in die einzelnen Katastralgemeinden gegraben.

Brand-Nagelberg, Großdietmanns.

Die Arbeiten für beide Gemeinden werden derzeit in einem gemeinsamen großen Auftrag ausgeschrieben, die Baustellen sollen in beiden Gemeinden im Mai gestartet werden.

Amaliendorf-Aalfang...

...ist laut Tauber „bereits in Fertigstellung, offen sind nur noch kleine Baustellen in Falkenstein“.

Hoheneich, Waldenstein, Hirschbach.

In diesen Gemeinden sind alle Arbeiten laut Tauber bereits „fertig oder in Fertigstellung, es laufen nur noch Restarbeiten“.

Kirchberg.

In Kirchberg und Ullrichs konnte sich die nöGIG im Vorjahr bei etlichen Straßenbau-Arbeiten anschließen, auch das Verteilerzentrum (POP) steht. „Bis zum Sommer geht es noch um das Zusammenschließen der Fleckerlteppiche, ums Aktivieren der Anschlüsse und Einblasen der Glasfaser“, spricht Hartwig Tauber von einer nahenden Fertigstellung.

Billiger wird‘s nimmer – kaum Vertragsrücktritte

Die nöGIG als Eigentümerin und Anbieterin der geschaffenen Netz-Infrastruktur musste den Kunden im Zuge des Pilotprojektes wegen der 2017 nicht erreichten Netz-Fertigstellung wie berichtet die Möglichkeit auf einen Vertragsrücktritt gewähren. Weniger als ein Prozent machte davon Gebrauch, freut sich Geschäftsführer Tauber: „Die Zahl war extrem überschaubar.“

nöGIG-Geschäftsführer Hartwig Tauber freut sich auf den Baustellensommer. | Archiv

Vielmehr hätten einige weitere Menschen vom Angebot des Anschlusses um 600 Euro Gebrauch gemacht – vor allem Zweitwohnsitzer hätten so die Option auf schnelles Internet bei späterem Bedarf gewahrt. „Billiger wird‘s nicht mehr“, kennt Tauber den Grund.

Künftigen Glasfaser-Nutzern bleibt dann nur noch die Aufgabe, die letzten Meter von der Grundstücksgrenze zum Haus zu graben. Der Waldensteiner Tauber: „Ich habe die 14 Meter durch meinen Garten im Vorjahr selber gegraben.“ Die letzte Hürde sollte zu bewältigen sein.