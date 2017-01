Zum Jahresbeginn hielt der Bezirk Gmünd als traditionelles Schlusslicht des Landes bei einer vom AMS geschätzten Arbeitslosigkeit von 13,8 Prozent (NÖ: 10,8 Prozent). Zu seinem 30-jährigen Jubiläum als Leiter der AMS-Bezirksstelle Gmünd kann Gerhard Ableidinger aber dennoch vergleichbar positive Zahlen vorlegen: Nach der Rekordarbeitslosigkeit zum Jahreswechsel 2015 kehrte zum Start ins Jahr 2017 an mehreren Fronten Entspannung ein.

So stieg die Arbeitslosigkeit im Bezirk in der Jahresbilanz nach einem kräftigen Plus von 8,1 Prozent im Jahr 2015 nun „nur“ mehr um 0,5 Prozent an, landesweit wurde ein Zuwachs von 2,5 Prozent verzeichnet. „Der Arbeitsmarkt im Bezirk hat sich besser entwickelt als ursprünglich gedacht“, sagt Ableidinger dazu – die „vergleichbar belebte Konjunktur“ habe die Nachfrage nach Arbeitskräften angekurbelt und trotz hoher Arbeitslosigkeit zu Beschäftigungs-Rekorden geführt.

Gmünd schneidet gut ab

In der Bilanz für den Dezember schneidet Gmünd – trotz nun voll eingesetzter Saisonarbeitslosigkeit (+40,6 % gegenüber November) – sogar überdurchschnittlich gut ab. Landesweit stieg die Arbeitslosigkeit per 31. Dezember im Vergleich zu Ende Dezember 2015 um 1,0 Prozent, in Gmünd wurde mit 2.150 Arbeitslosen ein Rückgang um 3,0 Prozent bzw. 67 Personen erreicht.

Noch besser waren in Niederösterreich nur die Bezirke Horn, Scheibbs und Waidhofen/Ybbs. Stark rückläufig war im Bezirk die Zahl der Arbeitslosen mit Pflichtschul- oder Lehrabschluss (-6,1 bzw. -4,0 Prozent). Zurück gegangen sind die Arbeitslosen-Zahlen vor allem bei Hilfsjobs (-23, -6,3 %) bzw. in den Branchen Bau (-17), Metall/Elektro (-16) und Land & Forst (-13), Zuwächse gab es primär bei Technikern und Fremdenverkehr (jeweils +10).

Selbst unter Einbeziehung der in dieser Bilanz unberücksichtigten Arbeitslosen in Schulungen (161 bzw. +26) bleibt die Zahl aller Arbeitsuchenden im Bezirk insgesamt mit 2.311 um 41 (-1,7 %) unter dem Vorjahr.

„Generation 50+“: Lage verschärft sich weiter

Dem Licht steht freilich auch etwas Schatten gegenüber. So bleibt die Situation in der „Generation 50+“ schwierig: Zwar stieg darin die Zahl der Beschäftigten innerhalb eines Jahres um mehr als fünf Prozent an, zugleich stieg aber auch die Arbeitslosigkeit um 8,4 Prozent. Außerdem schnellte die Zahl der mehr als ein Jahr durchgehend Arbeitslosen über 55 Jahren gegenüber dem Dezember 2015 um ein Viertel auf nun 149 Personen in die Höhe. In allen anderen Altersgruppen wurden weniger Arbeitslose verzeichnet.

37 Jobs sind jedenfalls im Bezirk als sofort verfügbar gemeldet, das sind 15 mehr als im Vorjahr. Zugleich fragt das AMS derzeit das kommende Angebot an offenen Lehrstellen in unseren Betrieben ab. „Wir wollen interessierte Jugendliche möglichst rasch informieren können – und so eine Win-Win-Situation für Betriebe und Jugendliche herstellen“, wirbt Ableidinger jetzt schon für die ab Jänner geplante Lehrstellen-Übersicht im AMS-eJobroom.