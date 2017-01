Es war in der Vorwoche der politische Knaller: Landeshauptmann Erwin Pröll kündigte – mitten in die Diskussion rund um seine Privatstiftung – seinen Rückzug als Landeshauptmann und als Obmann der ÖVP NÖ an. Zu seiner Nachfolgerin wurde kurz darauf die ehemalige Innenministerin und langjährige Landesrätin Johanna Mikl-Leitner bestimmt.

Nicht nur die ÖVP-Abgeordneten Martina Diesner-Wais und Margit Göll und die Gmünder VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer sehen in der „geordneten Hofübergabe“ einen würdigen Abschluss der „stets durchdachten Vorgehensweise“ Prölls. Auch die politischen Gegner zollen ihm großteils Respekt. SPÖ-Bezirksvorsitzender Konrad Antoni bezeichnet Pröll als „prägende Figur der letzten Jahre“, die viel geleistet, aber im Vergleich mit anderen Regionen des Landes etwas auf das Waldviertel vergessen habe.

Anerkennung und Lob von SPÖ-Bürgermeistern

Von positiven persönlichen Erfahrungen berichten die SPÖ-Bürgermeister des Bezirks. Bei seinen „persönlichen Audienzen“ bei Pröll habe es durchaus auch Lob für die Arbeit in Heidenreichstein gegeben, meint etwa Gerhard Kirchmaier. Franz Freisehner aus Brand-Nagelberg habe persönlich einen guten Zugang zu Pröll gehabt und könne nicht behaupten, dass seine Gemeinde einen Nachteil durch die „Farbe des Bürgermeisters“ gehabt habe.

FPÖ-Bezirksobmann Walter Hoffmann nennt Pröll eine Respektperson: „Er war ein Zugpferd für das Land, das viel geleistet hat.“ Mit 70 stehe es Pröll zu, nun amtsmüde zu sein. Manfred Stattler, Bezirkssprecher der Grünen, findet den Abgang „eines 70-jährigen Politikers nach 25 Jahren Amtszeit nicht überraschend“, auffällig sei aber das zeitliche Zusammentreffen mit der „Causa Privatstiftung“. Positiv an Prölls Amtszeit sei seine Unterstützung im Bereich Kunst und Kultur hervorzuheben. Negativ schlage das „feudalistische Machtsystem“, die hohe Landes-Verschuldung sowie die Vernachlässigung einer gezielten Strukturförderung des ländlichen Raumes zu Buche.

Prölls Anteil am Entstehen eines neuen Niederösterreich-Bewusstseins streichen die ÖVP-Vertreter hervor. Diesner-Wais meinte: „Die Entwicklung unseres Landes war in seiner Amtszeit verglichen mit den Nachbarländern überaus positiv“. Göll zollte Pröll für seinen menschlichen Umgang Respekt: „Er hat einfach das richtige Gespür für die Menschen.“ Ein weiteres Charakteristikum Prölls sei seine Handschlagqualität, meinte der St. Martiner Bürgermeister Peter Höbarth. Pröll habe stets geradlinig Politik mit wohlüberlegten Schritten, klaren Ansagen, aber ohne leeren Versprechungen, gemacht, ergänzt der Weitraer Stadtchef Raimund Fuchs. Für Litschau habe sich Pröll als „verlässlicher Partner“ erwiesen, so Bürgermeister Rainer Hirschmann.

Für Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner gibt es Vorschusslorbeeren. Neben ihrer Erfahrung als Landesrätin wird ihre Arbeit als Innenministerin während der Flüchtlingskrise positiv bewertet. Jetzt sei fraglich, in welche Richtung es nach der Wahl 2018 gehe, meinte Höbarth. FP-Chef Hoffmann hofft, dass Mikl-Leitner frischen Wind ins Land bringt: „Das schadet sicher nicht.“

Die SPÖ-Vertreter meinen, Mikl-Leitner solle nun nicht Pröll nacheifern, sondern ihren eigenen Weg gehen. „Sie hat ja schon Änderungen angekündigt, jetzt warten wir auf ihre Taten“, sagt etwa Harrer. Antoni hofft auf Impulse im Verkehrs- und Infrastrukturbereich: „Da gab es unter Pröll nur Ankündigungen, keine Taten. Davon haben wir genug.“