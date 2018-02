Die Anzeige darüber ging am 6. Februar bei der Polizei in Litschau ein. Ein Jäger, der in der Eigenjagd in Rottal jagen darf, informierte die Beamten, dass in der Nacht zum 5. Februar ein Wilderer aktiv gewesen sein dürfte.

In Lerchenfeld bei Rottal befindet sich eine Wildschweinkirrung (Futterplatz zum Anlocken der Wildschweine). Dorf dürfte ein Wildschwein erlegt und abtransportiert worden sein.

Bei der Nachsuche durch weitere Jäger mit ihren Hunden verlief negativ, es konnten auch keine Blutspuren zur und von der Kirrung gefunden werden. Somit geht man davon aus, dass der Täter das junge Wildschwein bei der Kirrung erlegt haben dürfte und das Tier sofort abtransportiert hat.

Am Tatort befinden sich nämlich Blutspritzer und Fellreste. Weitere Spuren gibt es, die belegen, dass der Wilderer nicht vom in der Nähe befindlichen Hochstand geschossen haben dürfte, sondern bei der Schussabgabe am Forstweg gestanden ist.