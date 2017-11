Scheune in Vollbrand, Feuer greift auf Wohnhaus über .

Feuer-Alarm in der 70-Seelen-Ortschaft Klein-Radischen in der Marktgemeinde Eisgarn (Bezirk Gmünd) am Abend des 30. November: Gegen 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Brand in einem Schuppen gerufen.