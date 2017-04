Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 29. April gegen 17.20 Uhr auf der B41 bei Bad Großpertholz. Der Unfall forderte einen Schwerverletzten sowie vier Verletzte.

Im Bereich zwischen Bad Großpertholz und der Anna-Freitag-Kurve am Weg in Richtung Karlstift ereignete sich der Crash, dessen Hergang noch nicht genau eruiert werden konnte.

Ein Fahrzeug blieb jedenfalls auf der B41, das andere Fahrzeug überschlug sich mehrmals und landete im Graben. Dabei erlitt der Lenker schwere Verletzungen und musste von den Feuerwehren Bad Großpertholz und St. Martin geborgen werden.

Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Linz geflogen. Der Hubschrauber landete auf der B41. Die anderen vier Verletzten kamen ins Landesklinikum Zwettl.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Bad Großpertholz, St. Martin und Weitra, die mit dem Kranwagen das kaputte Auto aus dem Graben bargen. Alarmiert wurden auch die Floriani aus Großschönau und Unserfrau, diese brauchten nicht mehr in Einsatz gehen.

Laut dem Kommandanten der Feuerwehr Bad Großpertholz, Rene Steininger, musste auch die Wasserrechtsbehörde verständigt werden, da sich der Unfallort am Beginn des Quellenschutzgebietes befunden hat. "Es muss das Erdreich in diesem Bereich abgegraben werden", so Steininger.