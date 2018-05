In den Wettermess stellen Gmünd, Litschau und Weitra wurde für den Monat April bestätigt, was viele vermuteten: Es war der wärmste April seit mehr als 200 Jahren. „Im Bezirk Gmünd gab es seit 1800 keinen so warmen April wie den Vormonat“, bestätigt auch Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Wien, die im Bezirk Werte aus Weitra und Litschau analysiert.

In Litschau sei es um rund 5,5 Grad wärmer als in einem durchschnittlichen April gewesen, in Weitra gar um sechs Grad. „Die Durchschnitts-Temperatur liegt im April in Weitra bei 7 Grad, für den Vormonat liegt sie bei 13 Grad. Damit haben wir den bisher wärmsten April von 2007 um Längen überholt“, erörtert Orlik, der diesen Temperaturanstieg nicht nur messbar, sondern auch für alle fühlbar einordnet: „Von der Winterjacke in das Trägershirt war im Vormonat angesagt“, so der Fachmann.

Quelle: Wettermess-Station Gmünd, Grafik: Bischof

Die Wärme ging auch mit viel Sonne einher. In Litschau wurden um 35 Prozent mehr Sonnenstunden als im April-Durchschnitt registriert, in Weitra sogar um bis zu 50 Prozent mehr. Geregnet hat es nicht viel, der April ging als einer der trockensten in die Wetterstatistik der ZAMG ein. „Das Waldviertel zählte im April zu den trockensten Regionen in Österreich“, weiß Orlik. In Weitra und Litschau wurden jeweils nur zehn Millimeter Niederschlag verzeichnet. „Das ist ein Fünftel vom Normalwert“, so Orlik, der als trockensten April bisher jenen aus 2007 nennt.

Ähnliche Zahlen gibt es aus der Wettermessstation Gmünd. Die Höchsttemperatur von 28 Grad wurde am 21. und 29. April gemessen. Insgesamt gab es 18 Mal einen Wert von über 20 Grad. Die niedrigste Temperatur lag bei 0 Grad, registriert am 6. April. Acht Mal lag die Temperatur während der Nacht bei über zehn Grad. Ein Jahr davor wurden drei Mal 22 Grad als Tageshöchsttemperatur gemessen, das waren auch die einzigen 20er-Werte im April 2017. Zwischen minus zwei Grad und plus 8 Grad lagen die Temperaturen 2017 während der Nacht.

Das Gmünder Tagesmittel im April liegt heuer bei 14,3 Grad, ein neuer Rekordwert für Gmünd nach 12,9 Grad im April 2009 und 11,5 Grad im April 2007. Die kältesten April-Monate liegen lange zurück: 1958 mit durchschnittlich 3,8 Grad, 1954 mit 4,2 Grad und 1980 mit 4,3 Grad. Der April 2017 hatte im Tagesschnitt 7,6 Grad.

Die massive Trockenheit spürten auch die Gmünder. Im April regnete es nur 8,7 Millimeter. Trockener war es nur 2007 (0,9 mm), 2009 (6,5 mm) und 2013 (7,5 mm). 2017 waren es noch 81,1 Millimeter. Bei den Sonnenstunden ging es mit 270,5 Sonnenstunden auf Platz 3 der Statistik (2017: 108,75).

Für die Vegetation ist der wenige Regen problematisch, zumal es schon im Februar und März sehr trocken war. Zuwenig Trinkwasser gibt es bereits in Teilen der Gemeinden Heidenreichstein und Bad Großpertholz, hier rückten Feuerwehren zur „Wasserversorgung“ aus.