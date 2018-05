Überregional einzigartig ist das Netzwerk aller sozialen Einrichtungen im Bezirk Gmünd: Bereits seit den 1980er Jahren treffen deren Vertreter einmal im Monat zusammen, tauschen sich aus, finden organisations-übergreifende Lösungen und können dadurch maximale Synergien für Menschen in Problemlagen nutzen.

Monat für Monat kommen so 20 bis 25 Vertreter von Organisationen zu den von Ulrike Urtz (Rat & Hilfe) organisierten Treffen, die abwechselnd bei teilnehmenden Institutionen stattfinden. In Zusammenarbeit mit einer Maturaklasse der HAK Gmünd im Zuge eines Maturaprojekts wurden die hier gebündelten Kontakte wie berichtet erstmals zu einem „Online-Sozialratgeber“ zusammengefasst. – Alle Adressen sozialer Institutionen und deren Angebote sind hier rasch und gezielt per Mausklick abzurufen.

Aktion „Gmünder helfen Gmündern“

Aus finanziellen Gründen hing das Angebot zuletzt in der Luft, für den Erhalt und die Wartung der Seite bedurfte es externer Unterstützung. Diese rollte nun auch an: Insgesamt 600 Euro wurden von Bank Austria Gmünd, Buchhandlung Stark und der Aktion „Gmünder helfen Gmündern“ gespendet. Das Angebot kann vorerst auch weiterhin genutzt werden und die Suche nach hilfreichen Stellen erleichtern.

„Ich verwende die Seite auch selbst laufend, sie ist wie ein Telefonbuch“, sagt Peter Herzog von Sozial-Aktiv: Oft würden Menschen verzweifelt bei Sozial-Aktiv anrufen, für die man gar nicht der Ansprechpartner sei. Herzog: „Sie waren oft schon bei mehreren Institutionen, keiner war für sie zuständig. Im Ratgeber stehen sogar die direkten Ansprechpartner von Organisationen, das spart viele leere Kilometer.“

Jeder Teilnehmer des Arbeitskreises kann Daten in seinem Bereich bei Veränderungen ab sofort auch selbstständig aktualisieren.

www.sozialratgeber-gmuend.at