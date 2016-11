So sehr die Bundespräsidenten-Wahl Österreich auch spalten mag, in einem Bereich bringt sie eine seltene Einigkeit unter den politischen Parteien des Bezirks Gmünd: Die Hoffnung, dass die monatelange Suche nach einem Nachfolger von Heinz Fischer endlich ein Ende nimmt.

Dass der Wahlgang am 4. Dezember wirklich der letzte sein wird, auch darüber herrscht Einigkeit, denn diesmal werde wirklich jeder in die Wahl involvierte darauf achten, sich nichts zu Schulden kommen zu lassen und die Gesetze penibel einzuhalten, so der allgemeine Tenor.

Achtung auf die Ausweispflicht!

Dazu haben die Wahlbeisitzer aus dem Bezirk eifrig an Schulungen (teilweise auch über E-Learning) teilgenommen. Lob bekommen diese Freiwilligen von ÖVP-Abgeordneter Margit Göll, die die Motivation dieser Leute hervorhebt. Auch Konrad Antoni (SPÖ) streicht hervor, dass die Freiwilligen – obwohl sie sich bei der ersten Stichwahl nichts zu Schulden haben kommen lassen – noch gezielter auf die Wahl vorbereitet wurden.

Dem teilweise erhobenen Vorwurf, dass die FPÖ keine Wahlbeisitzer stelle, tritt Benjamin Zeilinger, Gmünder FPÖ-Stadtrat und selbst in Gmünd in der Wahlkommission aktiv, entgegen. Die Anzahl der Vertreter in Wahlkommissionen sei schließlich gesetzlich nach Wahlergebnissen geregelt, es haben aber einige Vertreter der FPÖ an den Schulungen teilgenommen.

Dass aber nicht nur Wahlbeisitzer, sondern auch die Wähler selbst ihre Pflichten ernst nehmen müssen, darauf weist der Litschauer Stadtamtsdirektor Jürgen Uitz als Waldviertelbeauftragter der leitenden Gemeindebediensteten hin: „Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Urteil zur Stichwahl-Wiederholung explizit auf die Ausweispflicht bei der Wahl hingewiesen.“.

Plakatständer am Schubertplatz in der Gmünder Neustadt | privat

Mit ein Grund für die Hoffnung auf ein endgültiges Ende des Wahlkampfes sei die im Wahlkampf an den Tag gelegte Gehässigkeit. Zeilinger: „Wir haben uns in Gmünd klar von diversen Untergriffen distanziert.“

Auch SPÖ-Bezirksvorsitzender Antoni mahnte im Kampf um das höchste Amt im Staat verbindende statt trennende Töne ein. Der Heidenreich steiner Grün-Gemeinderat Ger hart Böhm empfindet die Gehässigkeit als demotivierend für Wähler. Er fürchtet, dass viele ihren Protest in Form von Nichtwählen ausdrücken. Man solle sein Stimmrecht aber nicht verschwenden, mahnt Böhm.

Anders als bei sonstigen Wahlen bleibt diesmal das Parteisekretariat der ÖVP in Gmünd unbesetzt. ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Klaus Rosenmayer: „Wir stehen Wahlbeisitzern telefonisch für Fragen zur Verfügung.“ Die SPÖ-Bezirkszentrale ist hingegen ab 11 Uhr durchgehend besetzt, um als „Anlaufstelle für Funktionäre“ zu dienen, meint Antoni.