Hatte ÖVP-Landeshauptmann Pröll beim Regionstag Ende November wie berichtet den Ausbau der Verkehrsachsen Wien-Stockerau-Horn-Gmünd und Krems-Zwettl-Vitis angesprochen, so macht sich derzeit in der Volkspartei des Bezirkes Gmünd ein Konsens breit: Man dürfe die dringend nötige Verbreiterung der B41 für Gmünd bis Schrems, die Wege im Norden des Bezirks, die zunehmende Überlastung im Lainsitztal seit dem S10-Bau im Mühlviertel und die Anbindung an Zwettl nicht auf sich ruhen lassen, mahnt Landtags-Abgeordnete Margit Göll.

Auf ihrer Antrittstour zu Betrieben im Bezirk höre die vor zehn Monaten in den Landtag gekommene Göll fast überall das gleiche Anliegen: „Bitte tut was!“ Der industriebedingte Verkehr nehme stark zu – auch deshalb, weil die ÖBB ihr Güterverkehr-Angebot massiv zurückgefahren hätten, ergänzt Göll: So könne Agrana in der monatelangen Kampagne nur noch einen Bruchteil der früheren Kartoffelmenge auf Schiene empfangen. Die Alternative ist der Transport auf Straße – was an Spitzentagen mit mehreren hundert Traktoren den Verkehr auf der B41 als meistbefahrener Trasse im Waldviertel behindert und teils zu waghalsigen Überholmanövern verleitet.

„In Nondorf, Ullrichs und Kirchberg sind raschest Maßnahmen zu setzen. Es kann so nicht weitergehen.“

ÖVP-Abgeordnete Margit Göll

Die Transporte in die einzige Kartoffelstärkefabrik Österreichs nach Gmünd hält die dortige Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) für unverzichtbar, „da geht es auch um mehrere hundert Arbeitsplätze“. Aber: Die rasche B41-Verbreiterung müsse vorangetrieben werden. Zuletzt wurden wie berichtet im Jahr 2015 gerade einmal 350 Straßenmeter vor Hoheneich auf vier Spuren erweitert. „Mit dem vierspurigen Ausbau war bereits mein Vorvorgänger Fritz Ledermüller befasst“, ergänzt Hoheneichs VP-Bürgermeister Christian Grümeyer.

Erwin Pröll hatte angekündigt, die Lage nach Fertigstellung der aktuellen Ausbau-Achsen im Jahr 2020 evaluieren lassen und danach bei Bedarf weitere Schritte planen zu wollen. Das genügt Margit Göll nicht: Über Wege von Zwettl nach Weitra bzw. Gmünd hatte der Landeshauptmann nämlich gar nicht gesprochen, der Start einer konkreten Planung vor 2020 wäre in dem Fall unrealistisch. „Kleine Maßnahmen müssen aber jetzt gesetzt werden, die Vorarbeiten für größere Maßnahmen müssen vor 2020 anlaufen“, sagt Göll: Bei den Ortsdurchfahrten Nondorf, Ullrichs und Kirchberg seien „raschest Verbesserungen umzusetzen, es kann so nicht weitergehen“.