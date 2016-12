Wo steht der Tourismus in Stadt und Bezirk Gmünd zehn Jahre nach der Eröffnung des Erfolgsprojektes Sole-Felsen-Bad? Wo liegen weitere Potenziale? Was kann getan werden, um die Wertschöpfung aus dem Tourismus für die Region weiter zu steigern – und damit letztlich auch weitere Arbeitsplätze zu schaffen?

Fragen wie diese stellte NÖN-Redaktionsleiter Markus Lohninger am 9. Dezember im Wintergarten des Hotel Sole-Felsen-Bad. Um Antworten bemühte sich eine hochkarätig besetzte Gesprächsrunde mit Solebad-Geschäftsführerin Nicole Hörmann, Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, Andreas Schwarzinger (Geschäftsführer Waldviertel-Tourismus), Top-Touristiker Christoph Wurz (Geschäftsführer Frank-Reisen), Karl Harrer (Obmann Kleinregion Waldviertler StadtLand) und Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Peter Weißenböck.

Nicole Hörmann ist Geschäftsführerin im Sole-Felsen-Bad. | M. Köpf

Heller geworden.

„Stadt, Bezirk und das Waldviertel insgesamt haben sich weg vom Mystischen entwickelt. Wir werden endlich in einem anderen Licht wahrgenommen, sind in den Köpfen heller geworden“, sagte Rosenmayer, und fand breite Zustimmung. Schwarzinger sprach von einer „beeindruckenden Entwicklung mit zweistelligen Zuwachsraten“ in der Stadt, der Bezirk nehme als stärkster Tourismusverband des Waldviertels auch insgesamt eine tolle Entwicklung und dehne sich zugleich immer stärker auch in Richtung Wintertourismus aus.

478.000 Nächtigungen im Jahr 2015 seien ein Plus von 2,7 Prozent bzw. mehr als 12.000 Nächtigungen zu 2014. Vor allem, so Schwarzinger: „Etwa 50 Prozent der gesamttouristischen Wertschöpfung entsteht aus dem Nächtigungsbereich, der Tagesausflugsgast ist auf die Wertschöpfung umgelegt mindestens genauso wichtig.“

Touristiker Christoph Wurz rät zur klaren Spezialisierung | M. Köpf

Grenze als Chance.

Potenzial wird noch in Oberösterreich und Deutschland gesehen – vor allem aber in Tschechien. „Trotz der Lage im Grenzland ist der Anteil tschechischer Nächtigungs-Gäste noch sehr gering“, sagte Solebad-Chefin Hörmann: „Besucher aus Tschechien fühlen sich hier teils nicht sehr wertgeschätzt.“ Sie registriere immer wieder Beschwerden in die Richtung. Angebote sollten auch in Tschechisch beworben, Mitarbeiter spezifisch geschult und Kommunikations-Hürden abgebaut werden.

Die Nähe zu Südböhmen sieht Harrer, zugleich Bürgermeister von Schrems, auch als Chance, am dort sehr ausgeprägten Tourismus teilzuhaben: Gelinge es etwa, Tagesgäste aus dem eine halbe Autostunde entfernt gelegenen T ebo „ins Bad, zum Wandern oder zu unseren Sehenswürdigkeiten anzuziehen, dann können das künftige Nächtigungsgäste werden.“

Andreas Schwarzinger pflichtete ihm bei. Die große Herausforderung sieht er darin, Gäste erstmals zu gewinnen. Der Gesundheits-Tourismus bringe viele Menschen erstmals ins Waldviertel, „in vielen Fällen werden diese dann zu Wiederkehrern.“

Frank-Reisen bringe nicht nur erfolgreich Leute weg aus dem Bezirk, sondern bringe auch – zunehmend etwa für Schul-Projekttage – welche her, sagte Christoph Wurz. Er sieht auch „große Chancen“, künftig verstärkt klassische Busreisegäste in die Region bringen zu können.

Gmünds Stadtchefin Helga Rosenma- yer: „Weg vom Mystischen“. | M. Köpf

Wen wollen wir?

Aber wie können mehr Gäste, die noch nie hier waren, hergelockt werden? Dazu müssten, so Wurz, einige Fragen geklärt werden: „Wer setzt das Ziel auf? Wer greift es an? Wer schließt sich an? Ein Bürgermeister, ein Betrieb, Herr Schwarzinger? Welchen Gast will ich detailliert ansprechen? Wie kann ich ihm einen Nutzen geben?“ Aus den vielen Möglichkeiten in der Region könnten welche definiert werden, auf die man sich dann spezialisieren könnte: Wolle man etwa gezielt Wanderer ansprechen, so müsse man spezielle Wander-Angebote schaffen und dann auch als Spezialist für Wanderer auftreten. In Südböhmen sei das mit der Spezialisierung auf den Radtourismus durch ein gut ausgebautes und beschriebenes Angebot extrem erfolgreich gelungen. Wurz: „Die haben uns gezeigt, wie man Tourismus macht.“

Touristiker Christoph Wurz rät zur klaren Spezialisierung. | M. Köpf

Golf und Radeln.

Im Radtourismus gebe es auch bei uns Luft nach oben, hielt Peter Weißenböck fest. „Das Angebot ist gut, aber erweiterbar. Wir hätten viele Möglichkeiten und die ideale Topografie für Mountainbiker, könnten dadurch die Saison stark ausweiten.“ Auch im Golfsport liege sehr viel Potenzial, „man könnte im einwöchigen Urlaub bei uns jeden Tag einen anderen Golfplatz bespielen. Diese Dichte wird noch nicht ausreichend vermarktet.“

Seitens des Waldviertel-Tourismus passiere da einiges, betonte Schwarzinger. Man habe mit dem EuroVelo einen „Radweg mit Europarelevanz“ und sei die größte Mountainbike-Region des Landes. „Aber der Moutainbike-Gast hat sich geändert. Er will keine Forst- und Schotterwege mehr, sondern Trails fahren“, das müsse erst mit Grundstücks-Besitzern und Jägerschaft geklärt werden, mit der es aber ein gutes, lösungsorientiertes Auskommen gebe. Handlungsbedarf an sich räumte Schwarzinger ein: „Es ist dringend nötig, das Angebot zu erweitern. Auch in Sachen Golf werden wir uns vielleicht neu definieren müssen.“

Andreas Schwarzinger ist Geschäftsführer im Waldviertel-Tourismus. | M. Köpf

Was haben wir?

Aufholbedarf ortet Solebad-Chefin Hörmann auch in Sachen Information. Man könne noch besser aufzeigen, „was wir an Ausflugszielen, Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten, versteckten Juwelen bieten“. Das räumte Rosenmayer seitens der Stadt Gmünd ein: Das Ziel, die Übersichtlichkeit für Gäste zu erhöhen, sei „in den Köpfen drin. Wir nehmen es uns ganz fest vor und setzen vieles um. Aber ja, es müsste systematischer geschehen.“

Für das Waldviertel sprach Schwarzinger von einem dichten Informations-Netz inklusive detailreicher Freizeitkarte. Doch unersetzbar wichtig sei auch, dass jene, die direkt im Kontakt mit dem Gast sind, ihre eigene Heimat kennen – dazu sei derzeit auch ein Projekt in Planung. Sein Appell an die Betroffenen: „Bitte geht raus und seht nach, was die Region alles zu bieten hat!“ Wer die Dinge vor der Haustür nicht kenne, könne diese nur schwer überzeugend bewerben. – Weißenböck hält indes das Sole-Felsen-Bad als Ankunftspunkt für viele tausend Gäste als idealen Ort dafür, die Region etwa via Informations-Bildschirm zu bewerben. Überlegungen, interessierten Betrieben ein System zur Verfügung zu stellen, durch das Gäste blättern bzw. „surfen“ können, gibt es laut Schwarzinger bereits.

WKO-Bezirksobmann Peter Weißenböck: Auch Beschäftigte sind Gäste. | M. Köpf

Wie von Touristen profitieren?

Was haben wir überhaupt von Touristen? Wirtschaftskammer-Chef Weißenböck sieht eine Win-Win-Situation: „Wir brauchen Geschäfte als wichtige Infrastruktur für Gäste, die sich im Urlaub etwas ansehen und Geld ausgeben wollen. Weil diese Geschäfte touristisch sehr saisonabhängig sind, braucht es auch die Betriebe, die vor Ort erzeugen und Beschäftigte anziehen – die genauso Gäste im Bad, in Gasthäusern und Geschäften sind, hier wohnen, Kinder in der Schule haben. Haben wir starke Betriebe, dann können wir den Menschen vor Ort und auch den Gästen etwas bieten.“

Betriebe und Restaurants mit guter Qualität im Bezirk hätten durch Solebad oder Moorheilbad Harbach bereits hohe Wertschöpfung aus dem Tourismus, sagte auch Helga Rosenmayer.

Wie den Nutzen erhöhen?

In Harbach kann der „Ökologische Kreislauf“ schon lange Wertschöpfung vom Bio-Bauern über das verarbeitende Gewerbe bis zur Küche und zum Weg auf den Teller in der Region halten – und damit Jobs sichern.

Ist das ein Weg, den auch die Region um das Solebad gehen könnte? Kleinregions-Obmann Harrer hält das – als Kooperation mit Harbach oder eigene Produktionsgemeinschaft – für eine sehr gute Möglichkeit, „so etwas könnte rund um das Bad entstehen, das der nötige große Abnehmer wäre. Es könnte wie in Harbach auch andere Gastrobetriebe umfassen.“

Den Nutzen dieser Gemeinschaft im Raum Harbach kann Weißenböck – Schwiegersohn von Moorheilbad-Gründer Manfred Pascher, der 1990 auch den Ökokreis initiierte – klar beschreiben: Sie schaffe Ortsverbundenheit, eine gezielte Produktion der Bauern auf hohem Niveau mit Abnahmegarantie und eine verlässliche Qualität für den Gast. Diese habe aber, so Weißenböck, ihren Preis.

Am Preis würde es heute nicht scheitern, findet Solebad-Geschäftsführerin Hörmann: „Die Bereitschaft des Gastes, für Qualität zu zahlen, ist vorhanden. Die Menschen wollen wieder spüren, wie Gemüse wirklich schmeckt.“ Eine starke Vernetzung bestehender Betriebe hält sie in dieser Hinsicht für sehr vielversprechend.

Warten wir gespannt ab, was sich in der Richtung bis zum nächsten Jubiläum des stärksten touristischen Frequenzbringers im oberen Waldviertel tun wird.