Der jüngste Regen war für die Vegetation „goldeswert“. In jenen Gebieten, die bisher noch kaum Niederschlag abgekriegt hatten, wird es unabhängig davon bereits schlimm.

„Für Mitte Mai haben wir eine extrem fortgeschrittene Vegetation, das hat es in dieser Form schon ewig nicht mehr gegeben“, sagt Bauernkammerobmann Markus Wandl. Diese Vegetation habe unter der wie berichtet starken Trockenheit der vergangenen Wochen zu leiden. Wandl berichtet von ersten Auswirkungen auf das Grünland: „Die Mahd hat schon begonnen, auch dort, wo noch nicht viel Gras gestanden ist. Das soll das weitere Wachstum anregen.“ Auch bei Sommer- und Wintergetreide gäbe es in einigen Regionen schon Trockenschäden.

BH Grusch: Borkenkäfer „extremst am Werken“

„Das Jahr ist aber noch nicht verloren, ein länger anhaltender Landregen würde dem Boden und der Vegetation gut tun“, schaut Wandl doch positiv nach vor, denn: „Jetzt haben wir es trocken und Temperaturen über 20 Grad, schlimmer wäre die Trockenheit bei über 30 Grad.“

Bezirkshauptmann Stefan Grusch spricht von „dramatischen Folgen“ der Trockenheit für den Wald, „die Situation wird heuer noch ärger werden. In den Käferfallen wird bereits ein Vielfaches an Tieren im Vergleich zu den Vorjahren gezählt – die sind extremst am Werken.“

Wirtschaftliche Auswirkungen der Trockenheit sieht Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Peter Weißenböck daher vor allem in der Land- und Forstwirtschaft. „Hier sind große Forstverwaltungen genauso betroffen wie die kleinen Waldbesitzer. Die Kleinwasserkraftbetreiber haben auch eine gewisse Not“, fasst Weißenböck zusammen.

„Seit dem Vorjahr läuft die Stromerzeugung schlecht, die volle Leistung von 14 Kilowatt erreichten wir nur im Frühling bei der Schneeschmelze und tageweise im Herbst. Sonst erzielen wir maximal zwei bis drei Kilowatt“, sagt etwa Franz Krauskopf, Betreiber des Kleinwasserkraftwerkes im Sägewerk Krauskopf in Brühl bei Weitra. Kurzfristige Gewitter bringen für die Wasserführung in Flüssen wenig. Krauskopf: „Dann haben wir für ein paar Stunden oder einen Tag ordentliche Leistung, dann ist wieder alles beim alten.“ Bei plötzlichem Regen müsse man zudem erst einmal eine Zeit lang Wasser an der Turbine vorbeilaufen lassen, bis der ärgste Schmutz und Treibgut vorbeigezogen sind. „Das Problem ist, dass solche Niederschläge nicht in den Boden eindringen und die Wasserspeicher auffüllen. Die in den letzten 30 Jahren angelegten Drainagen haben die dringend nötigen Feuchtgebiete leider trockengelegt“, führt Krauskopf aus.

Trockenheit begünstigt „Sterben der Moore“

Peter Höbarth, Bürgermeister von St. Martin und selbst Betreiber eines Kleinwasserkraftwerks: „Momentan erzielen wir nur etwa 20 Prozent der möglichen Leistung.“ Mehr Sorgen bereitet ihm aber das Absinken des Grundwasserspiegels. Es gibt in St. Martin dank neuer Brunnen keine Wasserknappheit, aber anhand der Frühjahrsmenge einer Quelle in der Gemeinde lässt sich der Rückgang des Grundwassers deutlich verfolgen: „Im langjährigen Durchschnitt lieferte sie um die 600 m pro Tag, 2016 180 m , 2017 dann 222 m und heuer nur noch 140 m . Der Trend zeigt nach unten.“

Biologe Axel Schmidt beobachtet seit einigen Jahren die Auswirkungen der immer extremeren Trockenheit. „Vor allem die Moore im Gmünder Bezirk leiden sehr“, so der Unserfrauer. Durch die Trockenheit sinkt das Grundwasser in den Mooren, so gelangt Luft in den Torfkörper, das Moor zersetzt sich und wird zu Erde. „Das ist nie mehr rückgängig zu machen“, warnt Schmidt. Das „Sterben der Moore“ treffe auch einige Lebewesen, die nur in diesen Bereichen überleben können.

„Positiv wirken sich die Regenschauer aus, die in den letzten Tagen punktuell niedergingen. Man sieht, dass die derzeit durch die Trockenheit schon braungefärbten Torfmoose sich wieder vollsaugen und grün werden. Da helfen schon ein paar Tropfen Regen“, so Biologe Schmidt, der auch auf die Quellmoore in der Landwirtschaft verweist. „Heuer können Feuchtwiesen gemäht werden, was sonst nicht möglich ist. Freude wird das den Bauern aber nicht sehr bereiten, der allgemeine Schaden durch die Trockenheit ist sicherlich größer.“