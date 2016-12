Alexander Van der Bellen rückte nach Auszählung der Briefwahl weitere 1,6 Prozent zu Norbert Hofer auf und schließt die zweite Stichwahl im Bezirk mit 47,1 Prozent der gültigen Stimmen ab. Nach Auszählung der Stimmen am 4. Dezember war er bei 45,5 Prozent, im Mai bei insgesamt 43,6 Prozent gelegen.

In der zweiten Stichwahl legte der kommende Bundespräsident bei Briefwählern prozentuell noch stärker zu als bei der persönlichen Stimmabgabe in den jeweiligen Sprengeln – hatte er im Mai 53,0 Prozent der Wahlkartenwähler im Bezirk angesprochen, so erreichte er diesmal 58,5 Prozent. Insgesamt wurden diesmal 2.849 gültige Stimmen per Wahlkarte abgegeben (Mai: 3.428).

