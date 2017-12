Dass Skifahren richtig „leiwaund“ ist, wissen auch die Menschen im Bezirk Gmünd nicht erst seit dem großen Ambros-Hit. Ein richtig „leiwaunder“ Skiwinter zeichnet sich auch nach dem ersten richtig schneereichen Wochenende des Jahres an.

Zuversichtlich gehen zumindest die beiden Skigebiete im Bezirk Gmünd in die neue Saison. Sowohl am Aichelberg in Karlstift, als auch am Arra in Harmanschlag laufen die Vorbereitungen auf die Saison auf Hochtouren. In Karlstift ist eine der beiden noch angebotenen Pisten bereits fertig präpariert, erzählt Geschäftsführer Wolfgang Landl. Damit sollte der für 8. Dezember geplante Saisonstart gesichert sein. Am 9. und 10. Dezember steht dann ein zweitägiges Event für Kinder an, die Aktion „Ski-Kids 2017“, zu der Landl 130 Kinder erwartet.

Der offizielle Auftakt für alle soll laut Landl dann – vorausgesetzt das Wetter spielt in den kommenden Wochen mit – am Wochenende vor dem Heiligen Abend stattfinden.

Auch auf den Arraliften in Harmanschlag ist man derzeit mit der Beschneiung der Pisten intensiv beschäftigt. Derzeit wird auf der Hauptabfahrt des Fantastic-Liftes beschneit, die Schneedecke mit rund 50 Zentimetern lässt schon jetzt auf einen tollen Saisonstart schließen. Losgehen soll es in Harmanschlag dann am 8. Dezember um 9 Uhr.

Die Betriebsaufnahme am Panorama-Lift ist abhängig vom Fortschritt der Beschneiung, ein Zeitpunkt ist derzeit dafür aber noch nicht fixiert. Auch Ski- und Snowboard-Kurse werden heuer wieder angeboten werden, erzählt Geschäftsführer Peter Weinberger.

Vorfreude: Schon Run auf Saisonkarten

Derzeit sind sechs bis sieben Mitarbeiter in Harmanschlag mit der Präparierung der Pisten beschäftigt, im Lauf der Saison dann je nach Ansturm mehr. Und dass der heuer kommen wird, davon ist Weinberger überzeugt. „Die Nachfrage ist groß, es haben sich schon viele bei uns gemeldet. Die Leute freuen sich schon so richtig aufs Skifahren.“ Neben einem Familiennachmittag am 24. Dezember und einem Juxrennen am 28. Jänner ist für den 21. Jänner der „Arra-Lauf“ für Kinder und Schüler geplant. Dazu sind Anmeldungen beim SC Nordwald jederzeit willkommen.

Voraussagen, wie die Saison in Karlstift verlaufen werde, wollte Landl noch nicht machen. „Wir hatten schon ähnliche schneereiche Tage Anfang Dezember wie heuer. Dann kam 14 Tage Regenwetter und wir mussten wieder von vorne beginnen“, so Landl.

Viel hänge davon ab, ob auch im Raum um Gmünd und Waidhofen Schnee liege. Dann seien die Leute auch eher für richtigen Skispaß motiviert. Die ersten Saisonkarten seien bereits verkauft, sagt Landl: „Die Leute fragen schon, wann es endlich los geht. Die Lust auf Skispaß ist deutlich spürbar.“

Sein Team, das mindestens aus zehn Personen, je nach Andrang auch mehr, besteht, sei auf alle Fälle für die Saison gerüstet, so Wolfgang Landl. Im Lauf der Saison sind auch weitere Events wie ein Fackellauf für Kinder oder Rennen im Jänner geplant.