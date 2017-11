Die Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof und der Edelhofer Absolventenverband vergaben am 23. November zum 20. Mal als Würdigung überdurchschnittlicher Qualität in der Direktvermarktung bäuerlicher Produkte den Preis „Goldene Ähre“.

Insgesamt wurden heuer in sechs Kategorien – Brände & Liköre, Wurst & Geselchtes, Brot vom Bauern, Fruchtaufstriche süß/sauer & Fruchtsäfte, Milch & Milchprodukte sowie Räucherfisch – 350 Produkte eingereicht, verkostet und bewertet. 95 davon erhielten eine „Goldene Ähre“, die meisten in der Kategorie Brände und Liköre, die wieder die größte Produktgruppe war.

„Die Konsumenten legen immer mehr Wert auf Regionalität und Saisonalität und sie wollen wissen, woher die Produkte kommen“, strich Abgeordnete Martina Diesner-Wais bei der Prämierung hervor. Die Qualität sei sowohl im Bio-Bereich als auch im konventionellen landwirtschaftlichen Bereich gegeben, und die Direktvermarktung sei eine wichtige Nische in der Landwirtschaft. Unter den großen Abräumern waren auch einige Vertreter aus dem Bezirk Gmünd.

Sechs Auszeichnungen gab es für die Familie Prinz aus Reichenau am Freiwald am Edelhof. | privat

Erneut mehrfach ausgezeichnet wurden zum Beispiel „Mader’s Räucherfische“ aus Hirschenschlag in der Gemeinde Reingers. Sie nahmen gleich fünf „Goldene Ähren“ (Räucherwelsfilet natur im Glas, Räucherforellenfilet natur im Glas, Räucherwelsfilet mit Pfiff im Glas, Räucherforelle im Ganzen, Räucherforellenfilet), zwei „Silberne Ähren“ (Räucherforellenfilet mit Pfiff im Glas, Räucherkarpfenfilet natur im Glas), eine „Bronzene Ähre“ (Räucherkarpfenfilet mit Pfiff im Glas) sowie eine Anerkennung für Räucherkarpfenseite geschröpft mit nach Hause.

In der Kategorie „Räucherfisch“ gab es sogar den Gesamtsieg. Unter den vielen Gratulanten stellte sich auch Bürgermeister Andreas Kozar ein: „Die Auszeichnungen sind nur ein weiterer Beweis dafür, dass ihr euer Handwerk versteht und mit viel Liebe und Hingabe an der Herstellung der Fischspezialitäten arbeitet. Ein weiteres Aushängeschild der Gemeinde Reingers!“

Von ihren Leckerbissen kann man sich in den nächsten Wochen bei mehreren Weihnachtsmärkten überzeugen, am 19. Dezember werden zudem in Hirschenschlag 39 ab 16 Uhr Steckerlfische angeboten (Voranmeldung erbeten). Birgit Hofbauer-Domin aus Kleinpertholz erhielt für ihren „Karpfenkaviar geräuchert“ auch eine „Goldene Ähre“, auch Karl Fuger aus Fromberg erhielt wieder drei „Goldene Ähren“ für seine Säfte.

Insgesamt sechs Auszeichnungen gab es für Michaela und Franz Prinz aus Reichenau (Gemeinde Bad Großpertholz). Jeweils die „Goldene Ähre“ holten sie für ihren Wacholdergeist und Waldgeist, „Bronze“ gab es für Himbeergeist und Johannisbeerlikör, und jeweils eine Anerkennung für den Himbeer- und Walnusslikör. „Wir freuen uns, da das Qualitätsniveau bei diesem Wettbewerb in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist“, betonen die Reichenauer.