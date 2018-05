Was haben ein ehemaliger Bürgermeister, ein Fahrtechnik-Instruktor und ein ehemaliger Zivildiener gemeinsam? Sie machen alle freiwillig und ehrenamtlich Dienst beim Roten Kreuz als Rettungssanitäter und Einsatzfahrer. Die NÖN sprach anlässlich des Weltrotkreuztages diese Woche mit ehrenamtlichen Rotkreuz-Mitarbeitern über ihre Erlebnisse im Dienst und Beweggründe, warum sie zum Roten Kreuz gingen.

Wolfgang Amstetter, im Brotberuf Fahrtechnik-Instruktor am Fahrsicherheitszentrum Gmünd, arbeitete beruflich mit der Rotkreuz-Bezirksstelle Gmünd bei Einsatzfahrerkursen zusammen und entschloss sich vor drei Jahren, auch selbst beim Roten Kreuz aktiv zu werden. Er absolvierte die Sanitäter- und Einsatzfahrerausbildung und macht seither im Schnitt sechs Mal pro Monat Dienst in Gmünd.

„Größe hat nichts mit Körpergröße zu tun, sondern damit, sich einzugestehen, wann man Hilfe braucht.“ Wolfgang Amstetter, Einsatzfahrer und Rettungssanitäter beim Roten Kreuz Gmünd

Mit seiner Kollegin Bettina Lair, die durch ihre Söhne zum Roten Kreuz kam, erlebte er schon so manches. Besonders in Erinnerung blieb den beiden ein Einsatz mit einem Betrunkenen, der auch Drogen und Medikamente konsumiert hatte und plötzlich von der Trage im Rettungswagen aufsprang und davonlief – direkt auf die stark befahrene Bundesstraße. „Man glaubt, so etwas gibt es nur im Fernsehen“, meint Lair dazu im NÖN-Gespräch. Beim gleichen Einsatz schlug auch der Kohlenmonoxid-Warner, den die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes stets am Rucksack befestigt mitführen, Alarm. Asche war aus einem Ofen gefallen und schwelte am Boden dahin.

Herausfordernd kann auch die Einweisung einer psychisch kranken Person mit Polizeibegleitung sein. Vor allem dann, wenn die Lage am Einsatzort zunächst unklar ist. „Am Boden war eine rote Substanz verteilt. War es Blut? Oder vielleicht Stuhl? Wir mussten nach dem Ausschlussverfahren vorgehen, und nach Geruchs- und Konsistenzproben stellte sich schließlich heraus, dass es nur eine Mischung aus Gulasch und dem Inhalt eines Fettsammelkübels war“, erzählt Amstetter. „Unser Einschuler, der seine erste Ausfahrt hatte, war danach fertig“, lacht er.

Seinen bisher belastendsten Einsatz hatte er nicht im Rettungsdienst, sondern als Privatmann bei der Reanimation eines verunfallten 30-Jährigen. „Er hatte keine Überlebenschance. Mir hat das nachher sehr zu schaffen gemacht, weshalb ich die Hilfe unserer Rotkreuz-Peers in Anspruch genommen habe“, sagt Amstetter. Durch die gemeinsame und professionelle Aufarbeitung des Geschehens kann er heute mit dem Erlebnis leben. Er gibt allen jungen und neuen Sanitätern den Rat, sich im Falle des Falles Hilfe zu suchen, denn „Größe hat nichts mit Körpergröße zu tun, sondern damit, sich einzugestehen, wenn man Hilfe braucht“.

„Erstgeburt“ war achtes Baby

„Eigentlich zuwider“ war Markus Dudek zu Beginn sein Zivildienst. Er hatte bereits gearbeitet und betrachtete den „Zwangsdienst“ als Rückschritt. „Ich wollte aber wenigstens etwas Sinnvolles tun, und bin daher zum Roten Kreuz gegangen. Am Ende war es richtig leiwand und daher bin ich auch als Ehrenamtlicher dabei geblieben“, resümiert Dudek. Er macht zwei bis drei Mal pro Woche Dienst. Ein Einsatz, an den er sich noch immer gut erinnert, war eine bevorstehende Geburt mit Verständigungsschwierigkeiten.

„Die Mutter konnte weder Deutsch noch Englisch, und als wir fragten, das wievielte Kind sie bekommt, zeigte sie nur mit dem Daumen hoch“, erzählt Dudek. In der Annahme, es handle sich um die erste Geburt, die erfahrungsgemäß länger dauert, fuhr man ins Krankenhaus Zwettl. „Es war Winter, die Straße war glatt, Rehe standen auf der Fahrbahn, und Nondorf war gesperrt, sodass wir über Waldenstein fahren mussten“, erinnert sich Dudek. Notarzt war keiner dabei.

Im Spital dann die Überraschung – die Frau bekam das achte Kind, und das nur Minuten nach der Einlieferung.

Als sehr schön empfinden alle Ehrenamtlichen im NÖN-Gespräch die große und tiefe Dankbarkeit, die ihnen die Patienten entgegenbringen. „Ich hatte einmal einen Transport zu einer Nierentransplantation nach Wien. Es war ein guter Bekannter, und ich wusste gar nichts über seine Krankheit. Einige Wochen später traf ich ihn bei einer Hochzeit wieder. Er sagte mir, dass jetzt wieder sein Leben beginnt“, erzählt Amstetter von den schönen Seiten des Rettungsdienstes.