500 aktive Blasmusiker und 2.000 bis 2.500 Besucher werden zu Pfingsten in Brand-Nagelberg erwartet.

Die Trachtenkapelle Brand lädt vom 18. bis 20. Mai wieder zu einem besonderen Blasmusikevent ein – dem „Böhmischen Traum 8.0“. Das Blasmusikfestival der anderen Art findet bereits zum achten Mal statt. Zuschauer werden dabei zu Mitwirkenden – jeder, der ein Instrument mitbringt, ist eingeladen, sich aktiv zu beteiligen. Das verleiht dem Festival einen ganz eigenen, besonderen Charakter.

Großkonzert als Höhepunkt

Die Musiker kommen aus allen Himmelsrichtungen, aus Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Tschechien und Österreich. Einzelne Teilnehmer aus Belgien, Frankreich und Südtirol sind ebenfalls angekündigt. Unter den Gastgruppen ist auch die „S.o.B.-Kapell“ („Schpritz ond Blooskapell“) aus Deutschland, die sich aus Musikern verschiedener Musikvereine aus dem Ostalbkreis sowie dem Rems-Murr-Kreis zusammensetzt und seit dem ersten „Böhmischen Traum“ jedes Jahr in Brand-Nagelberg zu Gast war.

Der Höhepunkt der Veranstaltung wird das Großkonzert am 19. Mai um 19.30 Uhr mit allen anwesenden Musikern sein. Davor findet der „böhmische Nachmittag“ mit Gastgruppen aus Österreich, Tschechien und Deutschland statt.

Aufgrund des Viertelfestivals gibt es heuer ein zusätzliches Highlight: Alle anreisenden Musikgruppen werden ein Projektvideo zum Thema „Träum dir dein Waldviertel“ gestalten. Dabei werden sie das Musikstück „Böhmischer Traum“ an touristisch interessanten Orten des Waldviertels erklingen lassen. Die Videos werden in Brand zum Video zusammengeschnitten, das am Ende des Festakts am 19. Mai präsentiert wird.