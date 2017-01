Die in Zeiten wie diesen abseits der größeren Städte ungewöhnliche Existenz zweier Nahversorger in direkter Nachbarschaft ist in Brand bald Geschichte: Ende Jänner schließt Nah & Frisch von Manuela Hrusa die Pforten.

Das „Aus“ gilt allerdings nur dem im November 2012 eröffneten Nahversorger – Poststelle und Blumengeschäft bleiben bestehen. Das Blumengeschäft und der anschließende „Bierstadl“ sollen sogar demnächst adaptiert werden.

„Blumenfachgeschäft, Bierstadl und Nahversorger sind eines zu viel. Nach gesundheitlichen Problemen möchte ich mein Augenmerk auf Blumengeschäft und Bierstadl legen“, erzählt Manuela Hrusa.

"Mehr auf Wünsche der Kunden eingehen"

Besonders im Blumengeschäft soll es große Veränderungen geben – Verkaufsregale und Kühlregal müssen weichen, eine Wand wird eingezogen und so ein größerer Verkaufsraum geboten. Dadurch wird in Zukunft mehr Platz für ein größeres Angebot, mehr Auswahl und Geschenkartikel geboten. Von der einzelnen Blume, über die Zimmerpflanze bis hin zum Trauerkranz will Hrusa alles bieten.

„Durch größere Auswahl und Angebot können wir in Zukunft mehr auf die Wünsche unserer Kunden eingehen“, so Manuela Hrusa. Außerdem ist eine Kaffeeecke für gemütliche Gespräche und Beratung geplant, denn auch der Wohlfühlfaktor soll eine große Rolle spielen.

Hinter der eingezogenen Wand soll indes ein größerer Arbeitsraum entstehen.

Auch im Wirtshaus soll sich nach der Schließung vom Nahversorger etwas tun, doch was genau wird noch nicht so ganz verraten. „Man wird auf jeden Fall mit Neuigkeiten rechnen können“, lässt sich Hrusa noch nicht in die Karten schauen.