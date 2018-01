Als wäre die Beerdigung des eigenen Vaters Karl nicht schlimm genug gewesen – bei Rupert Scherzer und mehreren Verwandten blieb nach dem Begräbnis am Nachmittag des 12. Jänner in Brand der bittere Beigeschmack der Art und Weise des Abschiednehmens.

Die Trauergemeinde habe sich nämlich, wie Scherzer gegenüber der NÖN erzählt, nicht einmal noch aufgelöst gehabt, als bereits drei Bauhof-Mitarbeiter mit schwerem Gerät am Friedhof aufgefahren seien. „Die fuhren vor unseren Augen mit dem Radlader direkt zum geöffneten Grab und schütteten drei Tonnen Aushubmaterial hinein – ohne zumindest zu warten, bis alle Leute weg sind“, beklagt er die „menschenverachtende Vorgangsweise“.

Der teure Sarg sei dabei vor gut einem Dutzend Zeugen wohl auf einen Schlag zerstört worden, vermutet Rupert Scherzer, „so etwas ist nicht nur eine Frechheit, sondern es tut einfach auch weh“.

Zu pietätsvollem Vorgehen angehalten

Auf NÖN-Nachfrage beteuert Bürgermeister Franz Freisehner (SPÖ), den Vorfall selbst nicht miterlebt zu haben. „Daher kann ich die Angelegenheit nur hinterfragen und das Gespräch mit allen Seiten suchen“, sagt er. Die Gelegenheit zum Gespräch mit den betreffenden Mitarbeitern habe sich vor Redaktionsschluss nicht ergeben, so Freisehner. Aber: „Es ist das erste Mal in 16 Jahren als Bürgermeister, dass mir in solcher Angelegenheit eine Beschwerde zu Ohren kommt.“

Die Mitarbeiter des Bauhofes seien, so der Gemeindechef, bei Bestattungen zu einer pietätsvollen Vorgehensweise angehalten. Dazu gehöre freilich auch das händische Schließen der Grabstelle. „Wenn das in diesem Fall nicht so war, dann kann ich mich nur dafür entschuldigen“, sagt Freisehner, der dem Gespräch mit beiden Seiten allerdings nicht vorgreifen wollte.