20 Jahre lang ist die AVIA-Station am Kreisverkehr Gmünd-Mitte stetig gewachsen, erweiterte die Belegschaft allmählich von anfangs zwei auf aktuell 25 Mitarbeiter. Im 21. Jahr musste Geschäftsführer Andreas Weber heuer auch die baulichen Konsequenzen daraus ziehen: Da es platzmäßig an allen Ecken zwickte und selbst sein Privathaus bereits als Stauraum aushelfen musste, erweiterte er die AVIA-Station um einen ersten Stock – um dort einen freundlichen, lichtdurchfluteten und äußerst energieeffizienten Bürotrakt zu schaffen.

Zubau kann ganz oder geteilt abgebaut werden

Der Zubau ist nicht irgendein Zubau, wie Weber den Vertretern der am Bau beteiligten Firmen im Beisein von Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und Vizebürgermeister Hubert Hauer bei einer kleinen Feier erzählte. Mangels räumlicher Alternativen kam als Ort für die Aufstockung nämlich nur jener Bereich infrage, unter dem sich ein 100.000-l-Dieseltank befindet. Um für einen allfälligen Austausch des Tanks gerüstet zu sein, musste der Hoheneicher Stahlbauer Robert Bauer als Projekt-Gesamtverantwortlicher das Konzept für ein Gebäudeteil entwickeln, das möglichst rasch und schonungsvoll abmontiert und anschließend wieder neu aufgebaut werden kann.

Herausgekommen ist ein flott abbaubares bzw. in der Mitte teilbares Gebäude, dessen beide Teile vorgefertigt und vor Ort über einer Stelzenkonstruktion montiert wurden. Weber: „Die von Robert gefundene Lösung war eine große Herausforderung für viele Gewerke.“ Doch in nur sechswöchiger Bauzeit wurde der Zubau, dessen Architektur bzw. Optik die Handschrift des Büros Gerhard Macho trägt, auf 70 m2 neben Webers Büro auch einen Besprechungsraum und das Archiv beherbergt, realisiert. An die neun Tonnen Stahl wurden verbaut. Die Pelletsheizung wird aus dem Bestand versorgt, zudem überzeugt das dezentrale Belüftungssystem mit 90 % Wärmerückgewinnung – es entsteht fast kein Verlust. Dazu trägt auch die Dreifach-Portalverglasung mit einem U-Wert von 0,7 bei (Wände: 0,19; Decke: 0,14). Der Aufgang wurde zudem auf die Installation eines Treppenliftes zur Barrierefreiheit vorbereitet.

Und, das war Andreas Weber besonders wichtig: Die Wertschöpfung des 250.000-Euro-Projektes blieb im Waldviertel, fast alle beteiligten Firmen sind langjährige Lieferanten und Geschäftspartner. Die Baustellen-Mitarbeiter hätten sich vor Ort auch vorbildhaft verhalten, ließ Geschäftsführer Weber die zur Feier erschienenen Firmenvertreter seine Dankesworte ausrichten.

