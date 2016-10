Willkommen in der Zukunft! Frühestens anno 2030 hätte der dreimillionste Gast das Drehkreuz zum Sole-Felsen-Bad in Gmünd passieren sollen, ginge es nach der Bäderstudie von 2001 – die die Entscheidungs-Grundlage für den 2005 gestarteten Bau gebildet hatte. Am 23. Oktober war es aber, keine zehn Jahre nach der Eröffnung so weit: Die Wellness-Oase am Ufer des Aßangteiches empfing mit Annemarie Waldherr und Leonhard Ottensteiner den Besucher Nummer 3.000.000.

Bezeichnend für die massive Anziehungskraft kamen die Jubiläumsgäste nach zweieinhalbstündiger Autoreise aus Mönichkirchen am Wechsel angereist – gaben der Erholung im Waldviertel also dem Aufenthalt im nahen burgenländisch-steirischen Thermengebiet den Vorzug. Trotz weiter Anreise war das junge Paar bereits mehrmals im Solebad, diesmal mit dem Bonus der NÖ-Card. Als Zuckerl gab es neben Brötchen und Sekt auch „Lazy Days“-Gutscheine für je eine Nacht im Hotel mit Halbpension und Badeintritt aus den Händen von Geschäftsführerin Nicole Hörmann.

Top-Ausflugsziel mit 180 Beschäftigten

Ein Ende des Höhenfluges im Top-Ausflugsziel mit 180 Beschäftigten ist nicht absehbar. Im Gegenteil: Nach einem Jahr Pause wird das Bad heuer den Besucherrekord aus dem Jahr 2014 (332.000) klar überbieten, der historische neue Monatsrekord wurde bereits im Februar 2016 mit 38.357 zahlenden Gästen aufgestellt. Das Hotel, das am 21. Oktober sechs Jahre jung wurde, erhöhte die tolle Bettenauslastung des Vorjahres (57 Prozent) im Lauf des Jahres 2016 noch einmal auf nun 62 Prozent. Zum Vergleich – die Beherbergungsbetriebe im Bezirk liegen insgesamt unter 40 Prozent, landesweit liegt die Auslastung unter 30 Prozent.

Dabei kommen die ganz starken Wochen erst. Das letzte Oktober-Wochenende ist im Hotel ausgebucht, das Wochenende um den 8. Dezember demnächst wohl genauso, und für Silvester werden seit Wochen nur noch Wartelisten geführt.

Mit dem vor einem Jahr eröffneten Wintergarten schnellte der Zustrom von Einheimischen auch zum Hotel in ungeahnte Höhen: Der Umsatz durch hotelfremde Restaurantgäste stieg seither, wie F&B-Manager Bernhard Strohmeier sagt, um 59 Prozent in die Höhe. „Der Wintergarten ist aber nicht alles“, betont er: „Es muss auch das Team rundherum passen.“ Im Schnitt werden externen Gästen täglich hundert Mittagsmenüs serviert, am 23. Oktober wurden mittags nicht weniger als 170 (!) Gäste a-la-carte verköstigt.

„Bad vereint genau das, wofür Waldviertel steht“

Der Erfolg spricht aus der Sicht von Landesrätin Barbara Schwarz (ÖVP), die am 23. Oktober die Schar der Gratulanten zum Jubiläumsbesuch anführte, vordergründig für die Führung des Hauses. Und: „Die Einrichtung vereint genau das, was das Waldviertel ausmacht – sehr hohe Qualität, starke Kundenorientierung, hervorragende Gastronomie und die Einbettung in eine intakte Naturlandschaft mit tollen Wandermöglichkeiten.“ Alleine der Ausblick sei „ein Wahnsinn“.