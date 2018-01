Weißt, jetz is des ja so, das Steffi und ich uns mit Ideen für neue Projekte abwechseln.

Ja gut, die richtig odrahten Ideen kommen meist von mir, aber manchmal laufen gerade die.

Wurscht. Die neueste Idee kam von Steffi.

„Mia machn an Hofladen“ hats gsagt. „Wo willst denn den machen?“, hob i gfragt.

„Am Hof.“ Ja gut mit a bissal Phantasie hätt ich da auch selbst drauf kommen können, wobei ich ja eher gmeint hab, wo am Hof.

„Im Weinkeller“ hats gsagt. Der Weinkeller is eher ein oberirdisches Gewölbe, was zwar richtig schee urig ausschaut, aber ansonsten war da ned fui drinnen außer jede Menge Glumpats.

„Ja und was is mit Heizung?“, hob i gfragt. „Da is im Winter ja sakrisch kalt drin.“

„Im Winter laufen die Leut eh ned nackad umanand, und im Sommer werdns froh sein, dass ned schwitzen.“ Mei Steffi is manchmal a Fuchs, ja gut meistens und wos recht hat, da hats recht.

„Und wenn des ned läuft?“, hob i gfragt „Dann läufts ned“, hats gsagt – ja mei, wos recht hat, da hats recht.

„Mia ham so viel um die Ohrn, jetzt willst des auch noch machen und am End läufts ned“, hob i gsagt.

„Erstens kümmer i mi drum und zweitens läufts Gästezimmer ja auch, oder?“ – es is echt ned leicht, wenns so oft hintereinander recht hat.

Christian Polito | Arvid Uhlig

Also hats des ganze Glumpats rausgräumt und ich habs weggräumt - ma hilft ja zam.

Jetzt schaut der Raum, der vorher schon an Charme ghabt hat, wirklich guad aus, naja aus meiner Sicht, weil an mir is jetz auch kein Meister Proper verlorn gangen, um ehrlich zu sein.

„Na, des passt ned, die Wände müssen gstrichen und der Bodn gschrubt werdn, und a anders Licht brauch ma auch“, hats gsagt. „Ja, aber meinst, des brauchts wirklich?“, hob i gfragt.

Du ahnst es, sie hat was gsagt wos recht ghabt hat und zwar, das mir des Gästezimmer ja auch gfoit, und des hats ganz allein eingerichtet. Naja und wos recht hat, da hats recht.

Dieser Gesprächsablauf hat sich dann noch einige Male wiederholt.

Sie hat an ordentlichen Lauf ghabt mitm Recht haben, weil immer hats des auch nicht – da wird mir Steffi recht geben und da hats dann wieder recht.

Wie du siehst, hats manchmal auch dann recht, wenns nicht recht hat.

Naja und so werd ma vermutlich im Jänner einen Hofladen haben und eins wünsch ich mir dafür von ganzem Herzen – dass Steffi wieder amoi Recht hat.