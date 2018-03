Alfred Drach, auf heute tschechischem Boden geboren, in der Gmünder Neustadt aufgewachsen und beim Bombenangriff 1945 auf die Stadt verschüttet, war zwischen 1975 und 1988 Kulturstadtrat von Gmünd. Danach war er bis zum Jahr 1995 Bürgermeister.

Im Jahr 2016 wurde er im Zuge eines großen Festaktes zum Gmünder Ehrenbürger ernannt. In seiner berührenden Dankesrede hatte Drach, der die Stadt zum Zeitpunkt der „Ostöffnung“ geführt hatte, im Schatten der Flüchtlings-Bewegungen und Grenzdebatten vor aufkommenden Gedanken über eine Abschottung nach außen gemahnt. „Heute 30-Jährige wissen gar nicht, wie es vor der Grenzöffnung war. Wir waren an den Rand gedrängt“, hatte er gesagt: „Ich wünsche mir keinen Stacheldraht, keinen Zaun, und keine Mauer.“

Das Begräbnis findet am 6. April um 11 Uhr am Gmünder Friedhof statt, im Anschluss wird in der Herz-Jesu-Kirche die Trauermesse gefeiert.

