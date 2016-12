Wo liegt der Ort „Gemeindestraße“? Das fragen sich seit einigen Tagen Autofahrer, die auf der B41 von Gmünd in Richtung Weitra unterwegs sind: Wurde doch auf Höhe Eichberg der frühere Wegweiser „Eichberg“ durch ein neues Hinweisschild mit der Angabe „Gemeindestraße“ ersetzt.

„Als Autofahrer überlegt man sich, ob Eichberg nun einen neuen Namen bekommen hat oder ob es nun einen neuen Ort „Gemeindestraße“ gibt“, so ein Eichberger gegenüber der NÖN. Er glaubt fast an einen „Aprilscherz im Dezember“.

"Bevölkerung informieren und befragen"

Auch SPÖ-Gemeinderat Franz Haumer beanstandet die Änderung. „Für ortsunkundige Autofahrer oder Zustelldienste ist auf der B 41 von Gmünd kommend jetzt nicht mehr ersichtlich, wohin die Straße führt. Angeblich muss die Gemeinde auch die Kosten für das neue Schild bezahlen“, so Haumer. Er fürchtet, dass diese Änderung nicht die letzte Maßnahme an der Kreuzung ist – Haumer ortet hier generell kommende Änderungen zum Abbiegeverkehr. Aber: „Sollte dies angedacht sein, sollte die betroffene Bevölkerung informiert und befragt werden. Aber noch vor der Umsetzung.“

Wer für die konkrete Beschriftung der Tafel verantwortlich ist, das konnte die NÖN trotz intensiver Bemühungen nicht eruieren: Bürgermeister Johann Weissenbök (ÖVP) beruft sich auf die Straßenmeisterei Weitra, die Marktgemeinde Großdietmanns habe lediglich die Kosten für das neue Schild (etwa 300 Euro) zu berappen.

Ist neue Beschriftung ein Missverständnis?

Seitens der Straßenmeisterei wird der Ball zurück an die Gemeinde gespielt. „Die Änderung geht nicht vom Land oder der Straßenmeisterei aus, sondern wurde von der Gemeinde in Auftrag gegeben“, betont Straßenmeister-Stellvertreter Franz Schneider. Die Straßenmeisterei hätte bloß den in die Jahre gekommenen alten B41-Wegweiser „Eichberg 1 km“ entfernt. „Es war immer eine Gemeindestraße, daher hatte die Gemeinde den Eichbergern einen neuen Wegweiser versprochen“, so Schneider, der für die Gemeinde den Wegweiser „Gemeindestraße“ montiert hat.

Tatsächlich könnte die neue Beschilderung auf einem Missverständnis beruhen. Das ist jedenfalls zu vermuten, wenn man Amtsleiter Josef Puckner zu der Causa sprechen lässt. „Wir wollten nur zwei neue Ortstafeln für Eichberg, diese hätte die Straßenmeisterei für uns bestellen sollen. Gekommen ist aber nur die von uns gar nicht bestellte ‚Gemeindestraße‘-Tafel“, sagt Pruckner – diese Lösung hält auch er für „nicht optimal“. Schneider von der Straßenmeisterei beruft sich allerdings sehr wohl auf den Wunsch aus der Gemeinde.

Ob es das von Franz Haumer angedeutete Linksabbiegeverbot von der B41 in diesem Bereich geben wird, das kann derzeit niemand sagen. Fix ist, dass es auf Antrag der Wirtschaftskammer am 14. Dezember dazu eine Verkehrsverhandlung geben wird.