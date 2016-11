Ein weiteres Geschäftslokal am Gmünder Stadtplatz ist vergeben: Nach einem „perfekten ersten Sommer“ als Nachfolgerin von Franziska Thaller im „Franzi’s Eisplatzl“ im Alten Rathaus geht Alexandra Kreindl in die Offensive – sie mietet gegenüber am Stadtplatz 29 das frühere Geschäftslokal von EDV-Maister an, und richtet hier eine vollwertige „Eisküche“ ein.

Als Grund für die Erweiterung nennt sie grassierende Platznot im Alten Rathaus. „Hut ab vor dem, was die Franzi über die vielen Jahre auf engstem Raum geleistet hat“, sagt Kreindl, die sich einen Sommer lang mit mehreren ausgelagerten Lagerflächen inklusive Gefrierschränken für Frischeis und dem aufwendigen Transport zur Eisdiele plagen musste. Kreindl: „Künftig wird alles in einer Hand liegen, die Zutaten, die Produktion und auch das Lager.“

Bis zu dem für Mitte März angedachten Start in die neue Saison soll die künftige Eisküche auf Vordermann gebracht und die Auslagefläche gestaltet werden. Ausgemalt wurde bereits, als Nächstes stehen Wasser- und Starkstrom-Installationen an, ehe allmählich die Geräte übersiedelt werden können. Neben der Eisproduktion soll am zweiten Standort auch ein Personalraum inklusive Ablage-Möglichkeiten eingerichtet werden.

Erweiterung „macht es leichter für alle“

Zehn Menschen fanden an einem der beliebtesten Sommer-Treffpunkte im Bezirk Beschäftigung, sagt Alexandra Kreindl: „Der Erfolg des ersten Jahres, das total erfreuliche Feedback der treuen Gäste, ist der Erfolg des gesamten Teams – das voll hinter mir gestanden ist.“ Auch das trockene Wetter habe ihr in die Karten gespielt, bilanziert sie. Und: Die Möglichkeit, Eisbecher-Kreationen zum Mitnehmen zu erwerben, habe sich im vergangenen Halbjahr zum Renner entwickelt.

Im Geschäftslokal im Alten Rathaus wird durch die aktuellen Umstellungen künftig der Eisverkauf räumlich vom Service getrennt werden können, das macht es laut Kreindl „leichter für alle“.

Vorerst hat die Gmünderin, die einst über ein Schnupper-Praktikum des AMS den Weg zu Franiska Thallers Eisdiele fand und dort hängen blieb, alle Hände voll zu tun. Dennoch dürfen sich Schleckermäuler bis zum Frühjahr 2017 auf die eine oder andere Überraschung freuen: Alexandra Kreindl hat mehrere Eismessen im Terminkalender – wo sie sich zu neuen Kreationen inspirieren lassen wird.