Die „Pirsch“ von Jagdaufseher Andreas Fraissl am 8. Februar in Großradischen führte nicht zu einem Wild, sondern zu einem gesuchten Einbrecher: Ihm werden mehrere Delikte in den Bezirken Gmünd und Waidhofen seit Dezember 2017 zur Last gelegt. „So etwas kommt nicht alle Tage vor“, loben die Beamten des Landeskriminalamtes gegenüber der NÖN das Engagement des Waidmannes aus Litschau.

Andreas Fraissl wurde am vergangenen Donnerstag von einem Ortsbewohner aufmerksam gemacht, dass er Fahrradspuren im Schnee entdeckt hätte, die zu einem Hochstand führen. „Ich hatte an diesem Tag Urlaub und fuhr sofort mit meinem Geländewagen zu dem angegebenen Hochsitz“, erzählt Fraissl.

Fraissl verständigte die Polizeibeamten

Da sich die Fahrradspuren nur im Wald befunden haben, ging er von einem möglichen Wilderer aus, der ja im Rottal erst vor einigen Tagen ein Wildschwein erlegt haben soll. In der Nähe des Hochsitzes sah Fraissl eine Person, die aber sofort die Flucht ergriffen hat.

Der Jagdaufseher folgte dieser Person, konnte sie wenig später anhalten und zur Rede stellen: „Der Mann hat im gebrochenen Deutsch gemeint, dass er nach Litschau wolle.“ In diese Richtung sei er dann weiter geradelt.

Andreas Fraissl verständigte sofort die Litschauer Polizeibeamten. Er gab eine genaue Personenbeschreibung und seinen Standort durch. Die Beamten, die von Kollegen der Polizeiinspektion Gmünd-Ausgleichsmaßnahmen unterstützt wurden, begannen mit ihrer Suche. Wenig später war diese von Erfolg gekrönt: Ein 68-jähriger Tscheche konnte verhaftet werden. Er sitzt jetzt in U-Haft in Krems.

"Gewalttätig war er nicht"

Gegen ihn liegt ein Haftbefehl in Tschechien vor und er wird auch in Österreich gesucht. Laut den Beamten des Landeskriminalamtes, die den Fall übernommen haben, soll der Mann seit Dezember mehrere Einbrüche in Häuser und Autos in den Bezirken Gmünd und Waidhofen begangen haben. Auch in Tschechien wird er wegen derartiger Delikte gesucht.

„Gewalttätig war er nicht. Wir ermitteln natürlich weiter. Es könnten noch weitere Strafdaten auf sein Konto gehen, und wir müssen auch klären, ob es einen Mittäter gibt“, war von Ermittlern zu hören. Diese stellen Jagdaufseher Fraissl ein besonders gutes Zeugnis aus. „Er hat wesentlich zur Festnahme des gesuchten Tschechen beigetragen.“

Stolz auf den Jäger ist auch Hegeringleiter Karl Böhm: „Wie gut, dass Jäger ihr Revier kontrollieren und dann auch richtig reagieren.“

Scherzhaft wird jetzt in der Jägerschaft diskutiert, ob man Andreas Fraissl zu diesem besonderen „Fang“ auch Waidmannsheil wünschen darf.