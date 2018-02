So hatte sich Harry Simon das wohl nicht vorgestellt. Zwar lieferte der Pfaffenschlager in Kasachstan einen brennguten WM- Auftakt ab, wurde Sechster und Siebenter, war an beiden Tagen bester Österreicher. Allerdings sind womöglich die Medaillenträume für diese Saison auf dem Eis von Astana zerschellt.

Am Wochenende findet nämlich in Shadrinsk die Team-WM statt und Österreich ist dort traditionell ein Medaillengarant. Nachdem sich Simon an Martin Haarahiltunens Spikes jedoch das linke Knie aufschlitzte – inklusive freigelegtem Blick auf die Kniescheibe –, wackelt seine Teilnahme.

"Aber warten wir einmal ab…“

„Warum soll ich mich kaputt machen, wenn ich mit zwei Wochen Pause beim nächsten Grand Prix in Togliatti wieder eine gute Leistung abliefern kann?“, hinterfragt Simon, ob ein Start bei der Team-WM sinnvoll wäre. „Aber warten wir einmal ab…“

Eine bittere Pille für den Waldviertler, der sich in Astana in Top-Form zeigte. Obwohl von Magen- und Darmproblemen geschwächt, raste Simon schon am Samstag zu sieben Punkten und damit ins Halbfinale. Dort ging ihm dann derart mitgenommen aber die Luft aus.

Am Sonntag lief es noch besser. Simon holte zehn Punkte und matchte sich im Halbfinale Kopf an Kopf mit dem stark fahrenden Schweden Haarahiltunen (am Samstag Zweiter!) um den Finaleinzug. Dann kam‘s zum bereits erwähnten Crash: Der Schwede versuchte, in extremer Schräglage innen am bereits weit innen fahrenden Simon vorbeizuziehen, rutschte weg und erwischte den Pfaffenschlager dabei mit dem Vorderrad am Knie. Beide stürzten.

Alles rechnete mit Haarahiltunens Disqualifikation, auch der Schwede selbst, der gleich ins Fahrerlager abbog. Der Referee stellte aber Simon raus, der gerade auf seine Ersatzmaschine aufsitzen wollte. Nicht nur das Knie lädiert und das Motorrad verbogen, sondern auch noch der Finaleinzug passé.

Simon fühlt sich ungerecht behandelt

„Wenn ich innen auf dem Eis liege und mich einer links aufschlitzt, ist er dann hinter mir oder vor mir?“, fragte Simon rhetorisch gegenüber dem Online-Portal „Speedweek“. „Warum werde ich disqualifiziert, wenn er mir solche Probleme macht? Wenn ich gut fahre, machen sie mich so weg. Wenn ich schlecht fahre, kann ich eh nichts machen…“

Wie viel Harry Simon die nächste Zeit machen kann, ist angesichts seiner Knieverletzung, die mit unzähligen Haften im Krankenhaus geschlossen werden musste, unsicher. Nach der Team-WM ginge es jedenfalls am 16. Februar mit der Einzel-WM in Togliatti weiter.